ترامب يصف شرطيا لم يمنع هجوم مدرسة فلوريدا بالجبان

أ ف ب وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضابط الشرطة المسلح الذي لم يتدخل لمنع عملية إطلاق النار التي وقعت في مدرسة بفلوريدا، الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل 17 شخصًا- بأنه "جبان". وقال ترامب "إنهم مدربون ولم يتصرفوا بشكل مناسب تحت الضغط أو كانوا جبناء"، مشيرًا إلى الضابط المكلف بحماية المدرسة

أ ف ب





وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضابط الشرطة المسلح الذي لم يتدخل لمنع عملية إطلاق النار التي وقعت في مدرسة بفلوريدا، الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل 17 شخصًا- بأنه “جبان”.

وقال ترامب “إنهم مدربون ولم يتصرفوا بشكل مناسب تحت الضغط أو كانوا جبناء”، مشيرًا إلى الضابط المكلف بحماية المدرسة سكوت بيترسون- بالاسم.

وأضاف الرئيس الأمريكي “عندما حان الوقت لدخول المكان والقيام بشيء ما، لم يمتلك الجرأة أو أن أمرًا ما حدث”.

وتابع في حديثه عن بيترسون الذي قدّم استقالته: “قام بكل تأكيد بأداء مهمته بشكل سيئ. لا شك في ذلك”.

وقال مسئول شرطة مقاطعة بروارد، أمس الخميس، إن بيترسون كان متواجدًا في المكان وقت حدوث عملية إطلاق النار في 14 فبراير، والتي أودت بحياة 14 طالبًا وثلاثة مدرسين في مدرسة “مارجوري ستونمان دوغلاس” الثانوية، إلا أنه لم يتحرك لمنعها.