ترامب يصف إقالة مسؤول الــ اف بي آي بيوم عظيم للديموقراطية

متابعاتأشاد الرئيس الاميركي دونالد ترامب باقالة المسؤول الكبير في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) اندرو ماكيب معتبرا انه "يوم عظيم للديموقراطية" في خطوة يأمل وزير العدل بان تتيح انهاء التحقيق في تواطؤ محتمل بين حملة الرئيس الانتخابية وروسيا.لكن معارضي هذا القرار وفق ما نقلته الوكالة الفرنسية

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أشاد الرئيس الاميركي دونالد ترامب باقالة المسؤول الكبير في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) اندرو ماكيب معتبرا انه “يوم عظيم للديموقراطية” في خطوة يأمل وزير العدل بان تتيح انهاء التحقيق في تواطؤ محتمل بين حملة الرئيس الانتخابية وروسيا.

لكن معارضي هذا القرار وفق ما نقلته الوكالة الفرنسية اعتبروا انه مخطط “خطير” يهدف الى التقليل من مصداقية مكتب التحقيقات الفدرالي وكذلك من عمل روبرت مولر المحقق الخاص في مسالة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ويعتبر ماكيب الذي كان مساعدا لمدير اف بي آي السابق جيمس كومي الذي أقاله ترامب السنة الماضية، شاهدا أساسيا في ذلك التحقيق.