ترامب يشيد بالتعاون الأمريكي الروسي في سوريا

وكالاتقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة مجموعة العشرين كان علامة طيبة وأظهر أن البلدين يمكنهما العمل معا بشأن قضايا محل اهتمام منهما، مثل وقف إطلاق النار في سوريا.وصرّح ترمب في مقابلة مع شبكة "سي. بي. إن،" نقلت رويترز مقتطفات م

وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة مجموعة العشرين كان علامة طيبة وأظهر أن البلدين يمكنهما العمل معا بشأن قضايا محل اهتمام منهما، مثل وقف إطلاق النار في سوريا.

وصرّح ترمب في مقابلة مع شبكة “سي. بي. إن،” نقلت رويترز مقتطفات منها: “أعتقد أننا انسجمنا جيدا جدا، نحن قوة نووية هائلة وهم كذلك أيضا، ليس من المنطقي ألا تكون بيننا علاقة ما”.

ونقلت رويترز عن ترامب قوله إن وقف إطلاق النار الساري في جنوب سوريا مثالا على الإيجابيات التي أثمر عنها لقاؤه مع بوتين.

وأضاف ترامب: “وقف إطلاق النار صامد منذ 4 أيام، (اتفاقات) وقف إطلاق النار الأخرى لم تصمد، السبب هو أن من أبرم الاتفاق هما الرئيس بوتين والرئيس ترامب ولذلك هو صامد”.