ترامب يشكك في نجاح جهود تقليص عجز التجارة مع الصين

رويترزقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إن الصين أصبحت ”مدللة جدا“ فيما يتعلق بالتجارة مع الولايات المتحدة وشكك في نجاح مساعي إدارته لإعادة موازنة العلاقة مع بكين، في الوقت الذي بدأ فيه العملاقان الاقتصاديان جولة جديدة من المفاوضات في واشنطن.ومتحدثا إلى الصحفيين في البيت الأبيض

رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إن الصين أصبحت ”مدللة جدا“ فيما يتعلق بالتجارة مع الولايات المتحدة وشكك في نجاح مساعي إدارته لإعادة موازنة العلاقة مع بكين، في الوقت الذي بدأ فيه العملاقان الاقتصاديان جولة جديدة من المفاوضات في واشنطن.

ومتحدثا إلى الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إن الصين ”نهبت“ الولايات المتحدة لأمد طويل وإنه أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ ”أننا لا يمكننا أن نستمر في ذلك“.

لكنه أشاد بجهود مسؤولين أمريكيين وصينيين لمحاولة إعادة موازنة العلاقات من خلال محادثات التجارة.

وقال ترامب ”هل سيكلل ذلك بالنجاح؟ أميل إلى الشك. السبب في أنني أشك هو أن الصين أصبحت مدللة جدا“ في مسلكها بشأن التجارة مع الولايات المتحدة.

وبدأت جولة ثانية من المحادثات بين مسؤولين كبار من إدارة ترامب ونظرائهم الصينيين في مقر وزارة الخزانة الأمريكية صباح الخميس تركز على خفض الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة وتحسين إجراءات حماية الملكية الفكرية.

وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية عقابية تصل إلى 150 مليار دولار لمكافحة ما يقول إنه اختلاس بكين للتكنولوجيا الأمريكية من خلال متطلبات لمشاريع مشتركة وسياسات أخرى. وهددت بكين بانتقام مماثل بما في ذلك فرض رسوم جمركية على بعض من أكبر وارداتها من الولايات المتحدة بما في ذلك الطائرات والسيارات والصويا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز إن ترامب سيلتقي مع رئيس الوفد الصيني، نائب رئيس الوزراء ليو هي، في وقت لاحق يوم الخميس.

وفي الجولة الأولى من محادثات التجارة والتي عقدت في بكين قبل أسبوعين، قدم الجانبان كلاهما قوائم طويلة بمطالب واتفقا فقط على مواصلة المحادثات.

وتسعى إدارة ترامب إلى خفض قدره 200 مليار دولار في الفائض البالغ 375 مليار دولار للصين في تجارتها السلعية مع الولايات المتحدة، وإلى نهاية لمتطلبات للمشاريع المشتركة تقول إنها تتسبب في نقل قسري للتكنولوجيا من شركات أمريكية، وإلى نهاية للدعم لصناعات التكنولوجيا المتطورة في ظل برنامج ”صنع في الصين 2025“.

وتطالب الصين بأن تلغي إدارة ترامب قيودا فرضتها على شركة زد.تي.إي الصنيية لمعدات الاتصالات وبنهاية للقيود على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة وعلى مبيعات السلع العالية التكنولوجيا إلى الصين.