سيـــاســة

ترامب يشكر نفسه عقب إحباط احتجاجات جورج فلويد

كتب ترامب على تويتر: "في واشنطن لم تكن هناك مشاكل الليلة الماضية. الكثير من الاعتقالات. عمل ممتاز من جميع الجهات. قوة هائلة. هيمنة... (شكراً، الرئيس ترامب)".
المال - خاص 12:39 ص, الأربعاء, 3 يونيو 20 12:39 ص, الأربعاء, 3 يونيو 20

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امتدح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، الهيئات الأمنية وكذلك قدم الشكر لنفسه شخصياً، على النجاح في قمع الاحتجاجات الليلة الماضية.

وبحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية كتب ترامب على تويتر: “في واشنطن لم تكن هناك مشاكل الليلة الماضية. الكثير من الاعتقالات. عمل ممتاز من جميع الجهات. قوة هائلة. هيمنة… (شكراً، الرئيس ترامب)”.

وأجج مقتل جورج فلويد، غضبا واسعا في عدة أماكن في الولايات المتحدة، حيث خرجت تظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو خنقه من قبل رجل شرطة، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وتم إحراق العديد من السيارات والمنشآت.

يذكر أن المواطن الأمريكي الإفريقي الأصل، توفي في المستشفى بعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة بطريقة قاسية في مدينة مينيابوليس. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو حول ما حدث.

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بقلم المال - خاص

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