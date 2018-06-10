ترامب يسحب تأييده لبيان مجموعة السبع.. ويتهم ترودو: غير نزيه وضعيف

وكالات: سحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تأييده لبيان مشترك صدر في نهاية قمة مجموعة السبع في كندا حول التجارة، بشكل مفاجئ، متهمًا رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الذي ترأس القمة، بأنه «غير نزيه وضعيف». وقال ترامب، في تغريدة كتبها على…

وكالات:

سحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تأييده لبيان مشترك صدر في نهاية قمة مجموعة السبع في كندا حول التجارة، بشكل مفاجئ، متهمًا رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الذي ترأس القمة، بأنه «غير نزيه وضعيف».

وقال ترامب، في تغريدة كتبها على متن طائرة «إير فورس وان»، مساء السبت: «بناء على تصريحات جاستن المغلوطة في مؤتمره الصحفي، ونظرا إلى أنّ كندا تفرض رسوما جمركية هائلة على مزارعينا وعاملينا وشركاتنا، فقد طلبت من ممثلينا الأمريكيين سحب التأييد لبيان مجموعة السبع».

وكرر ترامب، الذي يتوجه إلى سنغافورة استعدادا لقمة مع زعيم كوريا الشمالية، التحذيرات من أن إدارته تدرس فرض رسوم جمركية «على السيارات التي تُغرق السوق الأمريكية».