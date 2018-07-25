ترامب يرفع القيود عن مساعدات عسكرية لمصر

خالد بدر الدينأعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت السماح لمصر باستخدام 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية تعود للعام المالي 2016 كانت قد حجبتها في السابق.وأضاف المسؤول أن القرار جاء اعترافا "بالخطوات التي اتخذتها مصر على مدى العام ا

خالد بدر الدين

أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت السماح لمصر باستخدام 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية تعود للعام المالي 2016 كانت قد حجبتها في السابق.

وأضاف المسؤول أن القرار جاء اعترافا “بالخطوات التي اتخذتها مصر على مدى العام الماضي استجابة لمخاوف أمريكية معينة”، وفي ضوء تعزيز الشراكة مع مصر.

وحصلت مصر على 1.23 مليارا، 89% منها في المجال العسكري، و11% اتجهت إلى المجال التنموي بمعدل حوالي 1.1 مليارا خُصصت للدعم العسكري والأمني، فيما لم تتجاوز المساعدات الخاصة بالتعليم الـ37 مليوناً، والإنسانية 26 مليوناً، بينما بلغ الدعم المخصص للنمو الاقتصادي 45 مليونا.

وحصلت مصر عام 2002 على 2.3 مليارا في أكبر رقم خلال السنوات الماضية، بينما شكّل عام 2014 الأقل من ناحية الدعم الأمريكي لمصر إذ لم يتجاوز 180 مليونا.

وبدأت المعونة الأمريكية لمصر التى تمثل مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية منذ توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر، تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل.

وتحولت المعونة الأمريكية لمصر منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية، وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري.