ترامب يرفض التوقيع على فاتورة إعانة البطالة ليهدد 14 مليون عاطل

رفض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى خسر الانتخابات الرئاسية الشهر الماضى، وسيرحل عن البيت الأبيض فى يناير المقبل، التوقيع على فاتورة إعانة البطالة من خلال برنامج خاص ينتهى اليوم السبت، وعدم تمديده لحين القضاء على وباء فيروس كورونا ليهدد حوالى 14 مليون أمريكى عاطل عن العمل بعدم الحصول على هذه الإعانة التى تقاضاها معظم شهور العام الجارى بعد أن فقدوا وظيفتهم بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن مرض كوفيد 19 الذى اجتاح الولايات المتحدة.

واعترض الرئيس دونالد ترامب على التوقيع على حزمة تمويل قيمتها 2.3 تريليون دولار للإنفاق الحكومي وإعانة البطالة لتخفيف تداعيات وباء فيروس كورونا.

وقال دونالد ترامب إن هذه الحزمة لا تقدم ما يكفي لإعاشة المواطن العادي مما يعنى فقدان ملايين الأميركيين إعانات البطالة.

وفاجأ الرئيس أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي على السواء عندما أعلن الأسبوع الماضي عن عدم رضاه عن مشروع قانون الإنفاق.

وذكرت وكالة رويترز أن مشروع قانون الإنفاق الضخم يوفر 892 مليار دولار لمواجهة وباء كورونا الذى أصاب 19 مليون أمريكى.

ويشمل المشروع إعانات بطالة ينقضي أجلها اليوم السبت وحوالى 1.4 تريليون دولار لمخصصات حكومية اعتيادية ضمن برنامج الإنفاق الحكومى.

وبدون توقيع الرئيس، يفقد نحو 14 مليون فرد إعانة البطالة البالغة 600 دولار شهريا للعاطل الواحد بحسب بيانات وزارة العمل.

ومن المتوقع أن توقف الحكومة جزئيا بدءا من الثلاثاء المقبل ما لم يوافق الكونجرس على مشروع قانون تمويل برنامج الإنفاق.

واتفق الجمهوريون والديمقراطيون على حزمة التمويل مطلع الأسبوع الماضي، وبدعم من البيت الأبيض بعد شهور من المشاحنات بينهما وتنتظر التوقيع.

ولم يعترض الرئيس الذي يسلم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن 20 يناير المقبل على بنود المشروع قبل طرحه للتصويت بالكونجرس.

ترامب يطالب برفع إعانة البطالة إلى 2000 دولار للعاطلين

ويشكو الرئيس من أن مشروع القانون يخصص مبالغ مالية ضخمة لمصالح خاصة ومشاريع ثقافية ومساعدات أجنبية ولا يهتم كثيرا بالعاطلين.

ويرى دونالد أن الإعانة التي تقدم مرة واحدة للعاطلين بحوالى 600 دولار للفرد ضئيلة جدا وطالب برفعها إلى 2000 دولار.

وتعجب ترامب بتغريدة على تويتر “لماذا لا يريد الساسة منح الناس ألفي دولار بدلا من 600 فقط؟ وفروا لشعبنا المال!”.

ويتفق خبراء الاقتصاد على أن الإعانة التي يوفرها مشروع القانون ضئيلة للغاية، لكن تقديم الدعم لا يزال ضرورى ومحل ترحيب.

وقال مصدر مطلع إن اعتراض ترامب على مشروع القانون فاجأ العديد من المسؤولين بالبيت الأبيض ولم يستخدم حق الفيتو لمنعه.

ونظرا لأن استراتيجية الرئيس دونالد على مشروع القانون غير واضحة، إلا أنه لا يزال يوجد متسع للتوقيع عليه الأيام المقبلة.