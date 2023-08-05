ترامب يدفع ببراءته أمام اتهامات قلب نتائج انتخابات 2020

دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، ببراءته ضد اتهامات بخصوص محاولاته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وتلت القاضية الفيدرالية، موكسيلا بوديايا، وفقا لقناة “الحرة” الفضائية، الأمريكية، اليوم الجمعة، لائحة الاتهامات الأربعة على ترامب وعقوبات السجن المترتبة عن كل واحدة منها وسألت الرئيس السابق إن كان فهم تفاصيلها.

وحذرت القاضية ترامب من مناقشة التهم الموجهة إليه مع شهود القضية، وحددت جلسة الاستماع المقبلة، في 28 أغسطس الجاري، حيث من المتوقع أن ينوب عنه محاموه مع اقتراب انطلاق حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقبل صعوده على متن طائرته مغادرا العاصمة واشنطن عقب مثوله أمام المحكمة، قدم ترامب تصريحا موجزا للصحفيين دون الرد على أسئلة، على غير عادته، زعم فيه تعرضه لـ”الاضطهاد”، وأن الرئيس الحالي جو بايدن، “يستغل” النظام القضائي، وقال: “إن لم يتمكنوا من الفوز عليك، فإنهم إما سيحاكموك أو يضطهدوك”.