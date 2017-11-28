سيـــاســة

ترامب يدرس بجدية موعد نقل السفارة الأمريكية للقدس

 رويترزقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم، إن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية موعد وكيفية نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.وأدلى بنس بهذا التعليق ضمن تصريحات له في بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة على هامش الاحتفال بالذكرى السبعين لتصويت الأمم المتحدة الذي دعا إلى إقامة دولة إسر
28 نوفمبر، 2017 28 نوفمبر، 2017

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 رويترز

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم، إن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية موعد وكيفية نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.

وأدلى بنس بهذا التعليق ضمن تصريحات له في بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة على هامش الاحتفال بالذكرى السبعين لتصويت الأمم المتحدة الذي دعا إلى إقامة دولة إسرائيل.

وكان ترامب تعهد بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس لكنه وقع في يونيو أمرا استثنائيا يبقيها في تل أبيب. ويواجه موعدا نهائيا جديدا ينقضي في مطلع ديسمبر بشأن ما إذا كان سيمدد الأمر الاستثنائي وهي خطوة لجأ إليها أسلافه لتفادي زيادة التوتر في الشرق الأوسط.

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