ترامب يدرس إعادة جزء من التمويلات لمنظمة الصحة العالمية

أكد ترامب أنه لم يتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن، مضيفا أن التمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية لا يزال متوقفا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تدرس مقترحات عدة بشأن منظمة الصحة العالمية، من بينها مقترح تدفع واشنطن بموجبه ما نسبته 10% من الأموال التي كانت تدفعها لها فى السابق، وفقا لما أوردته شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية.

وفي تغرية لها على حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”، أكد ترامب أنه لم يتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن، مضيفا أن التمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية لا يزال متوقفا.

وعلق ترامب إسهامات أمريكية لمنظمة الصحة العالمية في الرابع عشر من أبريل الماضي، متهما إياها بدعم الصين والترويج لحالة التعتيم التي تتبنها البلد الأسيوي في أزمة فيروس كورونا التاجي المستجد المعروف اصطلاحيا بـ “كوفيد-19”.

وقال ترامب في السابق إن إدارته ستعيد النظر في جدوى منظمة الصحة العالمية، فيما نفى مسؤولون في المنظمة تلك المزاعم، وتصر الصين على أنها تلتزم بأقصى معايير الشفافية فيما يتعلق بأزمة كورونا.

كانت “فوكس نيوز” قد ذكرت أن ترامب مستعدا لإعادة التمويل الجزئي إلى منظمة الصحة العالمية، بما يتناسب مع حجم التمويل الذي تسهم به بكين في المنظمة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر متبرع لمنظمة الصحة العالمية. وإذا ما عادل حجم تمويل واشنطن مثيله من قبل بكين، فسيزيد التمويل الأمريكى الجديد للمنظمة بواقع عُشر تمويلها السابق البالغة قيمته 400 مليون دولار سنويا.