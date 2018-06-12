ترامب يحير العالم بوقف المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية

خالد بدر الدين:

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنازلا مذهلا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فى ختام قمة يوم الثلاثاء بوقف المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية في مفاجأة حيرت الحلفاء والمسؤولين العسكريين والأعضاء الجمهوريين بالكونجرس.

وقال ترامب إنه كون ”علاقة جيدة“ مع كيم وإن العلاقة مع كوريا الشمالية ستصبح مختلفة جدا في المستقبل. ووصف ترامب كيم بأنه ”ذكي جدا… وجدير بالاحترام ومفاوض صعب للغاية“.

وأعلن ترامب في مؤتمر صحفي عقب القمة التاريخية بين ترامب وكيم في سنغافورة يوم الثلاثاء، أنه سيوقف ما وصفها بتدريبات عسكرية اعتيادية ”استفزازية للغاية“ وباهظة التكلفة.

وذكرت وكالة رويترز إنه من المؤكد أن يثير القرار ردود فعل كبيرة في كوريا الجنوبية واليابان حليفتي واشنطن حيث كانت كوريا الشمالية تحاول منذ زمن طويل وقف مثل هذه المناورات.

ويقول منتقدون في الداخل إن الرئيس الأمريكي تخلى عن أمور كثيرة في اجتماع منح الزعيم الكوري الشمالي مكانة دولية وكان الإعلان بوقف المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية مفاجأة حتى لحكومة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن في سول التي عكفت في الشهور الأخيرة على تأمين انعقاد القمة بين ترامب وكيم.

وأوضح ترامب قائلا ”لا توجد تفاصيل ملموسة بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وبنود الضمانات الأمنية من قبل الولايات المتحدة وأنه من المبكر جدا وصفها بأنها نقطة تحول في العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة“.

وتعهد الزعيمان في بيان مشترك عقب القمة بالعمل نحو ”نزع السلاح النووي“ من شبه الجزيرة الكورية. ووعدت الولايات المتحدة بتقديم ضمانات أمنية لبيونجيانج لكنهما لم يقدما تفاصيل.

وهذه أول قمة تعقد بين رئيس أمريكي أثناء وجوده في السلطة وزعيم كوري شمالي وتمثل تناقضا صارخا مع ما شهده العام الماضي من تجارب نووية وصاروخية لكوريا الشمالية وتبادل حاد للإهانات بين ترامب وكيم مما عزز المخاوف العالمية من احتمال اندلاع حرب.

وبالنظر إلى وعود سابقة لكوريا الشمالية بنزع السلاح النووي شكك محللون في نجاح ترامب في تحقيق هدف واشنطن بإلزام بيونجيانج بخطوات كاملة وقابلة للتحقق ولا يمكن الرجوع عنها تفضي إلى تفكيك ترسانتها النووية المتقدمة بدرجة تكفي لتهديد الولايات المتحدة.

ويعاني الزعيم الكوري الشمالي من عزلة كبيرة، وتتهم جماعات حقوقية بيونجيانج بإرتكاب انتهاكات واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان، وتخضع البلاد لعقوبات من قبل الأمم المتحدة بشأن برامجها النووية والصاروخية.

وفي حال تنفيذها، سيكون وقف المناورات العسكرية المشتركة واحدة من أكثر الموضوعات إثارة للجدل بشأن القمة وتبقي المناورات القوات الأمريكية في حالة استعداد في واحدة من أشد المناطق توترا في العالم.

وقال ترامب ”سوف نوقف المناورات العسكرية مما سيوفر لنا قدرا هائلا من المال ما لم نشهد سير المفاوضات في المستقبل بالشكل المطلوب. لكننا سنوفر قدرا كبيرا من المال علاوة على أنها مثيرة للاستفزاز بشدة في رأيي“.

وقال البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية إنه يحتاج ”أن يعرف المعنى الدقيق أو النوايا“ في بيان ترامب مضيفا أنه يرغب في ”استكشاف العديد من الإجراءات للمساعدة في مضي المحادثات قدما بشكل سلس“.

ولم يقدم مسؤولون بالكونجرس أي تفاصيل بشأن تصريحات ترامب عن تعليق المناورات وهو أمر يقاومه الجيش الأمريكي منذ زمن.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزير الدفاع جيم ماتيس لم يفاجئ بإعلان ترامب بشأن وقف المناورات مضيفة أن الوزير كان على علم مسبق بذلك.

ومع ذلك قالت متحدثة باسم القوات الأمريكية في كوريا إن القوات لم تتلق أي توجيه بوقف المناورات العسكرية المشتركة.

وقالت اللفتنانت كولونيل جنيفر لوفيت المتحدثة باسم القوات الأمريكية في كوريا في بيان ”لم تتلق القوات أي توجيه جديد بشأن تنفيذ أو وقف التدريبات العسكرية“.

وقال مسؤول كوري جنوبي إنه ظن في بادئ الأمر أن ترامب خانه التعبير وأضاف طالبا عدم نشر اسمه ”شعرت بصدمة عندما وصف المناورات بأنها ‘استفزازية‘ وهي كلمة من المستبعد تماما أن يستخدمها رئيس أمريكي“.

وعبر مسؤولون دفاعيون أمريكيون حاليون وسابقون عن قلقهم من احتمال أن توقف الولايات المتحدة المناورات من جانب واحد دون الحصول على تنازل صريح من كوريا الشمالية بتخفيض مستوى التهديد الذي تمثله بيونجيانج.

قال السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إن من الصعب تقييم ما حدث في القمة.

وأوضح ”رغم سعادتي بشأن اجتماع الرئيس مع كيم إلا أن من الصعب تحديد طبيعة لما حدث“.

ووصف الجمهوري بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي كوريا الشمالية بأنها ”نظام وحشي“ وحث ترامب على مواصلة ”أقصى ضغط اقتصادي“ مع تقدم المفاوضات.

وانتقد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر اتفاق ترامب مع كيم لافتقاره للتفاصيل قائلا إن ترامب تخلى عن ”نفوذ كبير“ في المحادثات الجارية بشأن برنامج بيونجيانج النووي.

ولم يحدث تغير كبير في أسواق الأسهم يوم الثلاثاء بينما تراجع الدولار بشكل طفيف أمام عدد من العملات الرئيسية بعدما هون المستثمرون من أهمية القمة.