ترامب يحمل الديمقراطيين مسئولية وقف أنشطة الحكومة

خالد بدر الدينحمل دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، أعضاء الكونجرس الديمقراطيين، مسئولية وقف أنشطة الحكومة الاتحادية، الذي بدأ اليوم السبت، وكان من المتوقع أن يستأنف مجلس الشيوخ المحادثات بشأن تمويل الحكومة خلال ظهر اليوم.وقال ترامب في تغريدة على "تويتر"، نشرها في وقت مبكر -اليوم السبت- إن اهتمام ا

خالد بدر الدين

حمل دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، أعضاء الكونجرس الديمقراطيين، مسئولية وقف أنشطة الحكومة الاتحادية، الذي بدأ اليوم السبت، وكان من المتوقع أن يستأنف مجلس الشيوخ المحادثات بشأن تمويل الحكومة خلال ظهر اليوم.

وقال ترامب في تغريدة على “تويتر”، نشرها في وقت مبكر -اليوم السبت- إن اهتمام الديمقراطيين بالمهاجرين غير الشرعيين أكبر من اهتمامهم بجيشنا العظيم والأمن على حدودنا الجنوبية الخطيرة، ويمكنهم إبرام اتفاق بسهولة لكنهم قرروا اللجوء لسياسة الإغلاق بدلاً من ذلك.

كانت الحكومة الأمريكية أوقفت أنشطتها بدءًا من منتصف ليل أمس الجمعة، بعد أن فشل الديمقراطيون والجمهوريون في التوصل لاتفاق بشأن ميزانية تمويل الحكومة الاتحادية بسبب خلاف مرير بين الحزبين بشأن الهجرة وأمن الحدود.

وفي جلسة استمرت حتى منتصف الليل لم يقر أعضاء بالكونجرس اتفاقًا بشأن ميزانية مؤقتة لتمويل الحكومة حتى 16 فبراير، وكان مشروع القرار بحاجة إلى موافقة 60 صوتًا في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، إلا أنه لم يحصل إلا على موافقة 50 صوتًا فقط.

وإلى أن يتم التوصل لاتفاق بشأن ميزانية الحكومة، ستتوقف العديد من الوكالات الاتحادية في أنحاء البلاد عن العمل وسيحصل مئات الآلاف من العاملين الاتحاديين “غير الأساسيين” على عطلة مؤقتة غير مدفوعة الأجر.

وسيواصل الموظفون الأساسيون الذين يتعاملون مع الأمور المتعلقة بالسلامة العامة والأمن العام العمل في ظل توقف أنشطة الحكومة، وسيتضمن ذلك أكثر من 1.3 مليون شخص في الجيش سيكونون مطالبين بالعمل دون الحصول على أجر إلى أن يتم تمديد أو التوصل لاتفاق جديد بشأن ميزانية تمويل الحكومة.

ورغم أن عمليات إغلاق الحكومة في الماضي لم تسبب ضرراً دائماً على نحو يذكر للاقتصاد الأمريكي، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى توتر الأسواق المالية، كما سيؤدي توقف أنشطة الحكومة الأمريكية لتجميد العقود الجديدة في وزارة الدفاع مما يزيد تكلفة الأسلحة، ويخلق المزيد من الأزمات في الميزانية حيث يواجه المشرعون أزمة تمويل حكومي.

وتوقفت أنشطة الحكومة اليوم السبت مع حلول الذكرى الأولى لتنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.