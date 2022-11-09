ترامب يحذر حاكم فلوريدا من الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة

حذر الرئيس السابق دونالد ترامب حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون دي سانتيس من الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024، قائلا إن ذلك سيضر بالحزب الجمهوري، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.

وقال الرئيس السابق لشبكة فوكس نيوز: “أعتقد أنه (دي سانتيس) سيرتكب خطأ. أعتقد أن القاعدة (الجماهيرية للحزب) لن تحب ذلك”.

كما هدد ترامب بالإفصاح عن معلومات خاصة بالسياسي البالغ 44 عاما، دون تقديم تفاصيل.

وجاءت تصريحات ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي أمس الثلاثاء. وتشير التوقعات إلى أنه أعيد انتخاب دي سانتيس في منصب حاكم فلوريدا.

ويعتقد ترامب ودي سانتيس يرغبان في الفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

وقال ترامب لشبكة فوكس: “لا أعرف ما إذا كان سيترشح. أعتقد أنه إذا ترشح، فقد يؤذي نفسه بشدة. أعتقد حقًا أنه قد يؤذي نفسه بشدة”.

وأضاف “لا أعتقد أنه سيكون في صالح الحزب”.

وشدد ترامب على أنه في حال إعلان دي سانتيس عن ترشحه للرئاسة، فإنه سيكشف “أشياء عنه لن تكون جيدة للغاية”.

وقال: “أعرف عنه أكثر من أي شخص آخر، ربما بخلاف زوجته”.

ولم يقدم تفاصيل عن طبيعة المعلومات التي يعرفها، لكنه سبق له أن وجه تهديدات بالإفصاح عن معلومات ضارة عن منافسيه.

ووصف لاحقا خصمه المحتمل بأنه “رجل جيد” ونفى وجود خلاف بينهما. قال ترامب: “إنه ليس في شجار معي، وأنا أتصدر في استطلاعات الرأي”.