ترامب يحث المشرعين على التخلف عن سداد الدين إذا لم يتم تخفيض الإنفاق فى الميزانية

حث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المشرعين الجمهوريين على السماح للولايات المتحدة بالتخلف عن سداد ديونها “ما لم يستسلم الديمقراطيون لمطالب تخفيضات الإنفاق الهائلة”، بحسب قناة روسيا اليوم.

وقال ترامب في خطاب موجه عبر شبكة “سي إن إن”، مجيبا على أسئلة من جمهوريي نيو هامبشاير ومن الناخبين، “إذا لم يجروا تخفيضات كبيرة في الميزانية، يجب أن تتخلفوا عن السداد”.

وكان الرئيس جو بايدن، قد أعلن أن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها يهدد العالم بأسره بصعوبات.

وقال بايدن، في حفل أقيم في نيويورك أمس الأربعاء: “إذا تخلفنا عن سداد ديوننا، فإن العالم بأسره سيواجه المشاكل”.

في يناير الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الكونجرس ببدء “إجراءات استثنائية” حتى 5 يونيو المقبل، فيما يتعلق بالإنجاز المقدر لسقف الدين الوطني البالغ 31.381 تريليون دولار.

ثم دعا رئيس الدائرة المشرعين إلى زيادة حدود الاقتراض بسرعة لتجنب التخلف عن السداد. وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من أن “الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو المقبل”.