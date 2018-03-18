ترامب يتوقع أعظم اتفاق مع شمال كوريا

كم من الأحداث الجارية على المسرح الدولى- محل اهتمام الميديا العالمية- بأقله منذ وصول الرئاسة الأميركية «المزاجية» إلى البيت الأبيض مطلع العام المنصرم 2017، ربما لا يضاهيها إثارة كمثل القمة المفترضة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية فى نهاية مايو المقبل، ذلك إن لم يحل دون انعقادها طارئ عدائى ليس غير مستبعد.. أو ألا تنتهى لشيء تلك التحضيرات الجارية بشأنها فى السويد، وفى وقت كشف البرلمان الأوروبى عن محادثات سرية جرت سابقاً مع كوريين شماليين فى بروكسيل لتطوير الثقة لعقد هذه القمة التاريخية المتوقعة.. وصولاً- ربما- إلى نزع مؤقت لفتائل نزاعات متفجرة عند خط التماس 38 بين الكوريتين.. الذى يمثل آخر المظاهر المتبقية عن الحرب الكورية -50 1953، الأمر الذى قد يرجح نجاحه أن اللقاء بين «ترامب» و«كيم».. يجرى بين زعيمين ذات نمط سياسى واحد- غير تقليدى- يتسم بتطرف يميل- حسب المراقبين- إلى طفولة شعبوية منتفخة.. يمكن أن تشكل تحولاً عن تبادلهما التهديد والشتائم المقذعة خلال العام الفائت.. إلى إنجازهما نجاح ليس مستبعد نحو «أعظم اتفاق فى العالم» تعود تعقيدات جذوره إلى ما يقرب من سبعة عقود خلت.. يخيم خلالهم «البديل المشئوم» على أجواء النزاع المزمن بالنسبة للصعيدين الإقليمى والدولى، الأمر الذى يفسر، ترحيب مختلف الأطراف المعنية بالأمن والسلم الدولى والإقليمى.. بالقمة المرتقبة.

إلى ذلك، من الصعوبة بمكان إدراك أين سوف تنتهى لعبة الرهانات التى بدأت بين كوريا الشمالية وأميركا منذ الأوليمبياد الذى نظمته كوريا الجنوبية الشهر الماضى.. إذ شهد تغيراً دراماتيكياً طرأ على موقف «بيونج يانج» (…)، ذلك فيما تقف الصين موقف المتفرج على عكس حساباتها المطويّة بأن تكون هى الفيصل فى مثل هذه المفاوضات.. التى يتسلم زمامها طرفان غير تقليديان، أحدهما- ترامب- يتوسل بـ«فن إبرام الصفقات» المستوحى من عالم الأعمال (العصا والجزيرة).. فيما الثانى «كيم» يرمى على الطاولة استعداده لمناقشة نزع السلاح النووى والصاروخى بعدما سبق له بلوغه مهدداً السواحل الغربية للولايات المتحدة، ومع ذلك فإن الأمور لا يزال يلفها الغموض والشك بين الطرفين، لولا توازن الرعب الذى يحفزهما على التفاوض بين منطقين، منطق نظام (شمال كوريا) لا يرى ضمانة لبقائه غير القوة فى الداخل والخارج وعلى حد سواء بالنسبة للولايات المتحدة وحليفاتها الإقليميات.. فيما يوجد منطق آخر أميركى يرفض الصدوع لخطر وجودى كورى شمالى على أميركا، ما يجعل الصدام بين البلدين لا مفر منه لو لم يتوجها إلى تفضيلهما التسوية الدبلوماسية، التى بادرت «بيونج ياانج» من مركز قوة بالسعى إليها، سواء بوفدها الرئاسى إلى أوليمبياد كوريا الجنوبية أو كذلك باستعدادها تعليق التجارب النووية والاختبارات الباليستية من دون اشتراط أن تتخلى أميركا عن المناورات العسكرية عند خط التماس 38، ولتجنى بذلك «بيونج يانج» مكاسب سياسية فورية.. إذ تصبح فى موقع الند مع أميركا من غير الاضطرار إلى تسليم عنقها تماماً للصين أو روسيا، لكن دون المغامرة خاصة بخسارة دعم بكين التى وإن كانت تخشى الحرب إلا أن بقاء التوتر فى شبه الجزيرة الكورية يخدم مصالحها الإقليمية.

على صعيد أميركى مواز، ليس من المستبعد ضمن أهداف واشنطن الإضافية للتطبيع النووى مع كوريا الشمالية.. التفرغ من جهة ثانية لتكتيل الجهود الدولية فى مراجعة أو إلغاء الاتفاق النووى يوليو 2015 مع إيران، «الدولة المارقة الأخرى من وجهة نظر أميركية»، وللعمل من جهة ثالثة على حرمان بكين من استخدام الذراع النووى لكوريا الشمالية فى لابتزاز المصالح الأميركية فى منطقة آسيا- المحيط الهادى، «الأهم اقتصادياً واستراتيجياً للولايات المتحدة فى القرن 21»، وإلى غير ذلك من استحداث مصالح قد تكون مشتركة بين واشنطن وبيونج يانج.. ربما تقضى بإبرام اتفاق بينهما قد يربك حلفائهما قبل خصومهما.. يصفه ترامب بـ«الاتفاق العظيم».