ترامب يتحدى التاريخ والعالم بورقة السفارة

سمر السيدتصدر إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعد ساعات، قرارًا يعد الأكثر إثارة في القرن الحادث والعشرين عندما يعترف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، يجرى بموجبه نقل مقر سفارة واشنطن إلى لبقدس، متجاهلاً التاريخ والواقع فضلاً عن لتحذيرات الإقليمية والدولية على مدار الأيام الماضية لتبعات القرار الخ

سمر السيد

تصدر إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعد ساعات، قرارًا يعد الأكثر إثارة في القرن الحادث والعشرين عندما يعترف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، يجرى بموجبه نقل مقر سفارة واشنطن إلى لبقدس، متجاهلاً التاريخ والواقع فضلاً عن لتحذيرات الإقليمية والدولية على مدار الأيام الماضية لتبعات القرار الخطيرة التي قد تنجم عن تأجيج مشاعر المسلمين وإثارة التوتر بالمنطقة.

وحذرت قيادات دول الأردن ومصر والسعودية وفرنسا والسعودية علاوةً على الاتحاد الأوروبى والجامعةالعربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أن القرار سيثير غضباً عارماً لدى العالمين العربي، فضلاً عن تأثيراته على مسار مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

القرار يتجاوز القوانين الدولية

السفير رخا أحمد، مساعد وزير الخارجية الأسبق قال إن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لاسرائيل يتجاوز ويخالف جميع الأعراف والقوانين الدولية ومن ضمنها قرار الامم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بإعلان إشاء دولة اسرائيل واعتبار القدس بأنها ذات وضعية خاصة وغير خاضعة لسيطرة الطرفين سواء الإسرائيلين أو الفلسطينين، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذى ينص على نفس البنود.

الاعتراف ليس وليد اللحظة

وأضاف أنه لا يحق للولايات المتحدة اتخاذ هذا القرار غير أن المأزق الداخلى الذى تعانيه إدارة ترامب حالياً دفعتها لاستصداره لكسب ثقة اللوبى اليهودى الأمريكى، مشيرا إلى أن هذا القرار ليس وليد اللحظة بل إن واشنطن كانت قد اشترت فى عام 1986 قطعة من الأرض فى مدينة القدس بمساحة 32 ألف متر، وزعمت وقتها أنها بغرض إنشاء مبانى دبلوماسية تتبع البعثة الدبلوماسية الأمريكية الموجودة فى تل أبيب.

وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر في عام 1995 قانونا ينص على وجوب الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل، ويطالب بنقل السفارة إليها.

إحراج الدول العربية

ولفت إلى أن “ترامب” سعى إلى إحراج رؤساء الدول العربية من خلال إبلاغهم بالقرار أولا لتفادى أى أحاديث حول عدم معرفتهم به، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكى سيحاول استخدام أساليب معينة للخروج من الموقف وهى أن يتضمن بيانه اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل يعتبر أمر واقع فى ظل أنها تتضمن أكبر عدد من المكاتب والمؤسسات والوزارت الحكومية حالياً، فضلا عن أن نقل مقر السفارة الأمريكية هناك لن يتم اليوم ولكنه سيستمر لفترة زمنية سنيتن.

وتابع أن صدور القرار سيؤدى لتأجيج مشاعر الكثير من العرب ودفعهم لتنظيم مظاهرات واحتجاجات تستمر لعدة شهور، مشيراً إلى أهمية اتخاذ القيادات العربية إجراءات عقابية قوية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل كمقاطعتها مثلاً والدعوة لعقد قمة عربية طارئة لذلك.

واتفق السفير ناجى الغطريفى، الخبير الدبلوماسى مع الرأى السابق، مؤكدا أن القرار سيؤدى لإثارة المشاعر العربية فى الفترة المقبلة نظرا لأبعاده الدينية والقومية، وسيمثل إحراج كبير للكثير من قيادات المنطقة.

ردود الفعل العربية والدولية

قال مكتب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أنه أجرى اتصالات هاتفية يوم الأحد الماضى بعدد من رؤساء الدول الأخرى ومن بينهم الرئيسان الفرنسي مانويل ماكرون والتركي رجب طيب أردوغان لإقناعهم بعدم إصدار القرار، كما حذر مستشار رئيس السلطة الفلسطينية، نبيل شعث من أن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل قد يعني نهاية جهود ترامب لحل النزاع بين الطرفين.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكرى كان قد أكد خلال اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكى ريكس تيلرسون يوم الأحد الماضى على ضرورة توخي الحرص والتروي في التعامل مع هذا الملف لارتباطه بالهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، وأن يتم التعامل مع الموضوع بالحكمة المطلوبة، وتجنب اتخاذ قرارات من شأنها أن تؤجج مشاعر التوتر في المنطقة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى، أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من “نظيره الأمريكى ترامب”، وأكد “السيسى” على الموقف المصري الثابت بشأن الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة وعلى ضرورة العمل على عدم تعقيد الوضع بالمنطقة من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام في الشرق الأوسط.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأحد الماضى ، إن “القدس خط أحمر” متهما إسرائيل بـ”اللعب بالنار” وتغامر بإشعال فتيل” أزمة كبرى مع العالمين العربي والإسلامي من خلال فرضها إجراءات أمنية للدخول إلى الحرم القدسي.

وأعلنت الممثلة الأوروبية العليا للسياسة الخارجية والامن فيدريكا موجيرينى أن الاتحاد أكد أن أى تغيير أحادى الجانب فى وضع القدس سيؤدى لعواقب خطيرة فى الرأى العام فى مختلف الدول.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن خطوة ترامب تعتبر تجاوزاً وخط احمر بالنسبة للمسلمين ، مهدداً بقطع العلاقات مع إسرائيل إذا اعترفت الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لها.

يشار إلى أن إسرائيل القدس فى عام 1967 وأقامت عشرات المستوطنات فيها متجاهلة بذلك الأعراف الدولية التى تؤكد على شرعية ذلك.