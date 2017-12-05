ترامب يبلغ عباس اعتزامه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

رويترزقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ عباس اليوم بأنه ينوي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.ولم يذكر المتحدث في بيان بهذا الشأن ما إذا كان ترامب تطرق إلى توقيت اتخاذ مثل هذه الخطوة.وقال أبو ردينة ”تلقى الرئيس محمود عباس اتصا

رويترز

قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ عباس اليوم بأنه ينوي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

ولم يذكر المتحدث في بيان بهذا الشأن ما إذا كان ترامب تطرق إلى توقيت اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وقال أبو ردينة ”تلقى الرئيس محمود عباس اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أطلع الرئيس، على نيته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس”

وأوضح المتحدث أن عباس ”حذر من خطورة تداعيات مثل هذا القرار على عملية السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم“.