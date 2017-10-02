ترامب : هجوم لاس فيجاس شر مطلق

بي بي سيوصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة ألقاها، اليوم، حادث إطلاق النار في لاس فيغاس بأنه شر مطلق. وقد لقي أكثر من 58 شخصا على الأقل مصرعهم ونقل 515 أشخاص إلى المستشفى بعد حادث لإطلاق النار الذي جرى في حفل موسيقي في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.وقالت الشرطة المحلية إن اسم المهاجم ست

بي بي سي

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة ألقاها، اليوم، حادث إطلاق النار في لاس فيغاس بأنه شر مطلق.

وقد لقي أكثر من 58 شخصا على الأقل مصرعهم ونقل 515 أشخاص إلى المستشفى بعد حادث لإطلاق النار الذي جرى في حفل موسيقي في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وقالت الشرطة المحلية إن اسم المهاجم ستيفن بادوك وهو من سكان المنطقة ويبلغ عمره 64 عاما، وقد أطلق النار من الطابق الثاني والثلاثين من فندق ماندالاي باي على حفل موسيقي في الهواء الطلق حضره 22 ألف شخص.

واقتحمت الشرطة غرفة الفندق التي كان بادوك موجودا بها، فعثرت عليه قتيلا كما عثرت على عدد من البنادق.

وهذا هو أسوأ حادث لإطلاق النار في الولايات المتحدة في الأعوام الأخيرة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة عبر موقع تويتر إنه يرسل “أحر تعازيه” للضحايا وأسرهم، وقال إن إطلاق النار “مروع”.