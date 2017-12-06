ترامب: نقل السفارة الأمريكية للقدس يصب في عملية السلام

متابعات:قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب تلفزيوني من البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس يصب في مصلحة عملية السلام، ولا يعكس أي تخلٍ عن السلام في المنطقة، وتابع: "نريد صفقة عظيمة للإسرائيليين والفلسطينيين".وأضاف ترامب أنه قرر أن الوقت قد حان لإعلان القدس

متابعات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب تلفزيوني من البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس يصب في مصلحة عملية السلام، ولا يعكس أي تخلٍ عن السلام في المنطقة، وتابع: “نريد صفقة عظيمة للإسرائيليين والفلسطينيين”.

وأضاف ترامب أنه قرر أن الوقت قد حان لإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وأضاف أنه يعلم أن القرار سيعقبه “بعض الاحتجاجات”، داعيا الجميع للهدوء.

وأكد أنه أعطى أوامره لبناء السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، وأنها ستكون عاصمة أعظم ديمقراطية في المنطقة.

وأشار ترامب إلى إنه سيدعم حل الدولتين إذا اتفق الطرفان على ذلك.