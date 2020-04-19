ترامب: نجري مليون اختبار كورونا أسبوعيا.. ونحن أقرب للقاح من أي دولة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده هي الأكثر في العالم من حيث إجراء اختبارات كورونا، وقال إن الولايات المتحدة تجري مليون اختبار أسبوعيا.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، ليل الأحد، إنه يخطط لاستخدام قانون الإنتاج الدفاعي لإجبار الشركات على تصنيع المزيد من اختبارات كورونا.

وقال إن الشركات ستضاعف عمليات تصنيع مسحات اختبار كورونا لتصل إلى 20 مليون مسحة شهريا.

وأكد ترامب إن بلاده هي الأقرب للتوصل إلى اللقاح من أي دولة أخرى.

وأضاف أن ولايات عديدة تجاوزت ذروة انتشار الفيروس وشهدت تراجعا في عدد الإصابات.

وتابع أنه لولا “القيود المتشددة” والتي فاقت أي دول أخرى في مواجهة كورونا، لتوفي ملايين الأمريكيين.