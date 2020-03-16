اقتصاد وأسواق

ترامب: نتائج لقاح كورونا واعدة.. نتوقع طرحه في يوليو

الولايات المتحدة تعتزم بناء مستشفيات مؤقتة
المال - خاص 11:08 م, الأثنين, 16 مارس 20 11:08 م, الأثنين, 16 مارس 20

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بشر دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، الإثنين في مؤتمر صحفي، بـ”نتائج واعدة” للقاح فيروس كورونا المستجد ودخوله مرحلة التطوير تمهيدا لطرحه في في يوليو أو أغسطس المقبلين.

وجرى اليوم حقن جرعة من اللقاح في ذراع متطوعة، بمدينة سياتل، شرقي الولايات المتحدة، تحت إشراف باحثين أمريكيين من معهد “كيزر” للبحوث.

ويترقب الملايين حول العالم نتائج هذه التجربة التي ستتضمن 3 متطوعين آخرين ينتظرون دورهم، ومن المرتقب أن يبلغ العدد الإجمالي للمشاركين 45، وسيتلقون جرعتين في الشهر.

وخلال المؤتمر قال ترامب إن الولايات المتحدة تعتزم بناء مستشفيات مؤقتة لمواجهة وباء كورونا المستجد، وقال إن الاقتصاد الأمريكي قد يكون متجها نحو الانكماش بسبب وباء كورونا المستجد.

وقال الرئيس إن خيار حظر التجول في البلاد ليس مطروحا في الوقت الحالي، قائلا إنه يتم بذل قصارى الجهد لحصار الوباء.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية توصي بالابتعاد عن التجمعات التي تزيد عن 10 أشخاص.

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بقلم المال - خاص

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