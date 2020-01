ترامب : سنرد بشكل سريع على أي استهداف لأشخاص أو أهداف أمريكية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية سترد بشكل كامل وسريع وبطريقية غير متناسبة إذا قامت إيران باستهداف أشخاصا أو أهدافا أمريكية.

وجاء ذلك التهديد بعد دقائق من استهداف محيط السفارة الأمريكية بصواريخ كاتيوشا .

وزاد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران والعراق بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بطائرة مسيرة أمريكية ونائب رئيس مليشيات الحشد الشيعي.

وأضاف ترامب في تغريدة له بحسابه في تويتر: هذه المنشورات الإعلامية ستعتبر إشعارات لكونجرس الولايات المتحدة أنه إذا قامت إيران بضرب أى شخص أمريكي أو أى هدف فستضرب الولايات المتحدة بشكل سريع وكامل وربما بطريقة غير متناسبة.

وتابع: “هذه التصريحات تعتبر إعلاما للكونجرس، واشعارا قانونيا غير مطلوبا لكن مع ذلك قمت بهذا”. These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

وأمس حذر الرئيس الأمريكي من أن الولايات المتحدة “تستهدف 52 موقعا إيرانيا، وأنها ستدمرها “بسرعة جدا وبقسوة جدا” إذا ما هاجمت طهران الأمريكيين أو المصالح الأمريكية.

وسقطت صواريخ طراز “كاتيوشا” في محيط المنطقة الخضراء التي تقع بها السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، وأطلقت صافرات الإنذار السفارة الأمريكية، كما أفادت قناة العربية.

