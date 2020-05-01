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ترامب: منح المصادقة على دواء أمريكي واعد لعلاج فيروس كورونا

مصادقة رسمية على دواء "رمديسيفير"، الذي تصنعه شركة "جيلياد ساينسز"
المال - خاص 10:28 م, الجمعة, 1 مايو 20 10:28 م, الجمعة, 1 مايو 20

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن سلطات الولايات المتحدة أصدرت مصادقة رسمية على دواء “رمديسيفير”، الذي تصنعه شركة “جيلياد ساينسز” لعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19”.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، إن شركة “جيلياد ساينسز” حصلت منذ قليل على مصادقة طارئة من قبل وكالة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإنتاج دواء “رمديسيفير”، نقلا عن روسيا اليوم.

ونقل ترامب عن الرئيس التنفيذي لشركة “جيلياد ساينسز”، دانييل أوداي، قوله إن هذا الإجراء “خطوة أولى مهمة”، وإنه ينوي توزيع نحو مليون جرعة من العقار كتبرعات. 

من جانبه، أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، أن الشركة والسلطات ستبدأ بتوزيع مليون جرعة من العقار بين مستشفيات الولايات المتحدة اعتبارا من الاثنين المقبل. 

فيما اعتبر مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ستيفن هان، أن إصدار المصادقة على العقار “تقدم سريري مهم”.

وكشفت دراسات تم إجراؤها في المعهد الوطني للصحة أن “رمديسيفير” قادر على تسريع تعافي المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا.

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بقلم المال - خاص

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