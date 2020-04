ترامب معلقا على انسحاب ساندرز: على أنصار بيرني الانضمام للحزب الجمهوري

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الانسحاب المفاجئ لمنافسه المحتمل بيرني ساندرز من الانتخابات التمهيدية قائلا إن ما حدث نتيجة طبيعية لما خططت له “اللجنة الوطنية الديمقراطية” التابعة للحزب الديموقراطي داعيا أنصار بيرني للانضمام إلى حزبه. Bernie Sanders is OUT! Thank you to Elizabeth Warren. If not for her, Bernie would have won almost every state on Super Tuesday! This ended just like the Democrats & the DNC wanted, same as the Crooked Hillary fiasco. The Bernie people should come to the Republican Party, TRADE!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2020

وغرد ترامب على تويتر: “بيرني ساندرز خارج (السباق الرئاسي)! شكرا إليزابيث وارن. لولاها ، لفاز بيرني في كل ولاية تقريبًا يوم الثلاثاء الكبير! انتهى هذا تمامًا كما أراد الديموقراطيون وكما أرادت اللجنة الوطنية الديمقراطية، تمامًا كما حدث مع الملتوية هيلاري، يجب على مؤيدي بيرني الانضمام إلى الحزب الجمهوري !”.

وإليزابيث وارن هي إحدى المرشحات في سباق الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة، لكنها انسحبت فجأة وقيل أن انسحابها يصب في مصلحة جو بايدن منافس ساندرز.

واليوم الأربعاء أعلنت حملة السيناتور بيرني ساندرز، انسحابه من سباق الترشح للانتخابات الأمريكية، المقررة في نوفمبر المقبل 2020.

وقالت حملة ساندرز، إن المرشح الديمقراطي أبلغ الحملة بذلك في اتصال هاتفي، الأربعاء.