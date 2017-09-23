ترامب: مصر العمود الفقري للاستقرار في المنطقة.. عناوين اليوم

متابعات:

تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم السبت، 23 سبتمبر.



أخبار مصر





* ترامب: مصر العمود الفقري للاستقرار في المنطقة.





* إنتخاب مصر لرئاسة مجموعة الـ”77 والصين”.





* الرئيس يضع قضايا الشرق الأوسط على طاولة المجتمع الدولي.





* ترامب يؤكد للرئيس مراجعة قرار تعليق المساعدات الأمريكية لمصر.





الأهرام





* ترامب: مصر العمود الفقري للاستقرار في المنطقة.





* شكري يعقد لقاء تشاوريًا حول ليبيا ويؤكد دعم العراق.





* الموافقة على مشروع مصر لإخلاء المنطقة من “النووي”.





* إنتخاب مصر لرئاسة مجموعة الـ”77 والصين”.





* رسالة سلام من الأزهر للعالم في الإحتفال بـ”اليوم العالمي للسلام”.





* مصر تتسلم أحدث فرقاطة بحرية في الشرق الأوسط.. رفع العلم المصري على “الفاتح” في إحتفالية كبرى بفرنسا.





* الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية: تصنيع أول “شبحية” من طراز “جوويند” بترسانة الإسكندرية.





* “العصار” يبحث سبل تعزيز التعاون مع سفير فرنسا بالقاهرة.





* 20 مليون طالب وطالبة يبدأون عامًا دراسيًا جديدًا.. 12 محافظة تبدأ اليوم.. ومدارس العاصمة و14 أخرى تلحق بها غدًا.





* الانتهاء من طباعة 99% من الكتب.





* الداخلية تدفع بسيارة شرطة أمام كل مجمع مدارس.





* مبادرة مصرية في ختام فعاليات مؤتمر مكافحة المخدرات بإفريقيا.





* المنير: 2.2 مليار جنيه حصيلة حل 4 آلاف خلاف ضريبي.





* تحويل أربع محافظات إلى مدن طبية دولية.





* 420 ألف متر مكعب إضافية لعلاج أزمات ضعف المياه بالجيزة.





* الأهلي يبحث عن تاريخ جديد في مواجهة الترجي بدوري الأبطال الإفريقي.. البدري يتسلح بالماضي والبنزرتي مرعوب من الإرهاق البدني.





* الزمالك يفوز على المصري 1-2 في مباراة “شطرنج” رائعة للأذكياء فقط.





* طنطا يفجر مفاجأة ويلحق بدجلة هزيمة ثقيلة 3-1.





* إنبي يعاقب لاعبيه بخصم 20 ألف جنيه بعد ثنائية بتروجت.





أخبار اليوم





* الرئيس يضع قضايا الشرق الأوسط على طاولة المجتمع الدولي.





* الرئيس الأمريكي يؤكد على دور مصر في استقرار الشرق الأوسط.





* ترامب يؤكد للرئيس مراجعة قرار تعليق المساعدات الأمريكية لمصر.





* جوتيرس حرص على الاستفادة من المقترحات المصرية لحل أزمة سوريا وليبيا.





* أبو العينين: الرئيس السيسي يعيد بناء مصر سياسيًا وإقتصاديًا.





* مع بدء العد التنازلي لإنتخابات اليونسكو.. لقاءات السيسي في الأمم المتحدة تعزز فرص فوز مشيرة خطاب.





* بسبب نقص الأدوية.. “الصحة” تطلب زيارة ميدانية لشركات الدواء والمحاليل الطبية الحكومية.





* محافظ البنك المركزي: تحديات قانونية تواجه برنامج الشمول المالي.





* نائب وزير المالية: لأول مرة.. إعفاء جمركي لسيارات المكفوفين.





* رئيس بنك القاهرة: الأرباح قفزت من 45 مليون جنيه إلى 2 مليار و208 ملايين جنيه في 6 سنوات.





* تحت شعار “المستحيل ليس أهلاويًا”.. الأهلي يتحدى الترجي الليلة.. بذكريات “رادس” الجميلة.





الجمهورية





* في إجتماع “شكري” بنظيريه في تونس والجزائر.. تمسك ثلاثي بـ “الحل السياسي” في ليبيا.





* المفتي: مشروعاتنا القومية تفقأ أعين الإرهابيين.. ومن يدعمونهم.. مصر محفوظة بإرادة إلهية ونبوءة محمدية فمن أصلاب شعبها خير أجناد الأرض.





* بعد الإجتماع مع سحر نصر.. مجموعة أبوظبي المالية: زيادة إستثماراتنا في مصر.





* تقرير لمجلس الوزراء من “شاكر” عن مهمته في فيينا.. الوكالة الدولية والشركات المتخصصة تدعم البرنامج النووي المصري.. “القاهرة” مقر لتدريب الكوادر العربية والأفريقية.. والإجراءات القانونية جاهزة لإنشاء الضبعة النووية.





* الدسوقي: 2.8 مليار جنيه و855 مليون دولار لتمويل محطتي أسيوط وغرب القاهرة.





* وزير الري لـ”الجمهورية” بعد موافقة الوزراء على القانون.. لا تسعير لمياه الري أو بيعها لصغار المزارعين..

أدعو الفلاحين للإنضمام لروابط المستخدمين.. لضمان الحصول على الاحتياجات.. القطاع الخاص يشارك في إدارة الأراضي بعد زوال صفة المنفعة.





* “العمل الدولية” ترحب باستجابة مصر لبرنامج العمل الأفضل.. سعفان: تحسين مناخ العمل أولوية.. وقانون التنظيمات النقابية قريبًا.





* نائب وزير الإسكان في تصريحات خاصة لـ “الجمهورية”: تسكين 300 أسرة من مثلث ماسبيرو في “الأسمرات”.. 7 أسر فقط اعترضوا.. و20% يعودون بعد التطوير.. تسليم 50 شيكًا.. تعويض ورصد 600 مليون جنيه للمستحقين.