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ترامب: مصابو كورونا في الصين أكثر من أمريكا

قال ترامب إن الأعداد في الصين أعلى بكثير من الولايات المتحدة، ليست حتى قريبة
المال - خاص 7:28 م, الجمعة, 17 أبريل 20 7:28 م, الجمعة, 17 أبريل 20

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الصين أعلنت حصيلة ضحايا أعلى مرتين من تلك التي كانت معلنة سابقا عن المصابين بـ فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب على “تويتر” منذ قليل: إن الصين أعلنت للتو مضاعفة عدد الوفيات من “العدو غير المرئي” إنها أعلى بكثير من ذلك، وأعلى بكثير من الولايات المتحدة، ليست حتى قريبة.

ووجه الرئيس الأمريكي في أكثر من مناسبة اتهامات للصين بتعمد إخفاء الحقيقة حول تعداد المصابين.

كان ترامب قد أكد أن ٢٩ ولاية جاهزة للبدء في تنفيذ خطة إعادة فتح الاقتصاد في أقرب وقت.. مشيرا إلى أن أي ولاية أمريكية جاهزة للبدء ترى نفسها جاهزة لخطة فتح الاقتصاد عليها البدء في تنفيذها من االغد.

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بقلم المال - خاص

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