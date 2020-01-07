ترامب : مستعدون للحرب مع إيران وسننسحب من العراق في وقت ما

قال ترامب إن بلاده ستفكر في فرض عقوبات على بغداد إلا إذا لم يعاملها باحترام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة للحرب مع إيران وقادرة على ردعها، مشيرا الى أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس والذي قتل من خلال طائرة أميركية مسيرة كان يخطط لهجوم كبير يستهدف المصالح الأميركية لذلك تم مراقبته من فترة كبيرة.

وأضاف ترامب في موتمر صحفي له بواشنطن أن بلاده ستنسحب من العراق في وقت ما لكن سحبها في الوقت الحالي سئ للعراق وسيجعل الساحة مفتوحة لإيران لتكون موجودة مشددا أن بلاده مستعدة للرد على طهران.

وتابع : لن نفكر في فرض عقوبات على بغداد إلا إذا لم يعاملها باحترام.، والانسحاب الأمريكي سيكون أسوأ ما قد يحدث للعراق موضحا أنه يود الالتزام بالقانون الدولي بخصوص استهداف المواقع الثقافية الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي حذر قبل أيام من أن الولايات المتحدة “تستهدف 52 موقعا إيرانيا، وأنها ستدمرها “بسرعة جدا وبقسوة جدا” إذا ما هاجمت طهران الأمريكيين أو المصالح الأمريكية.

وأوضح ترامب أن تلك الأهداف الإيرانية مثلت 52 مواطنا أمريكيا أخذوا رهائن في إيران لأكثر من عام من أواخر العام 1979 بعد أسرهم من مقر السفارة الأمريكية في طهران.

وتجيء تصريحات ترامب في أعقاب اغتيال قوات أمريكية الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة استهدفت موكبه على طريق مطار العاصمة العراقية بغداد.

وكان عشرت الآلاف شاركوا في موكب تشييع جنازة القائد العسكري سليماني الذي اغتيل في غارة جوية أمريكية الجمعة.

وعاد جثمان سليماني إلى إيران وتمت مراسم الجنازة والدفن في مسقط رأسه في كرمان وسط إيران.

وكان سليماني مهندس عمليات إيران في الشرق الأوسط، وقد تعهدت إيران بالانتقام الشديد لموته.