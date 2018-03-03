ترامب: مستعدون للحرب التجارية والنصر حليفنا

متابعاترد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحزم على تحذيرات شركاء الولايات المتحدة التجاريين من فرض رسوم على بعض الواردات، وأكد استعداد بلاده لخوض حرب تجارية مع أي دولة والفوز فيها بكل سهولة.ووفق ما نقله موقع روسيا اليوم، قال ترامب في تغريدة نشرها على موقع "توتير" للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة: "عن

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رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحزم على تحذيرات شركاء الولايات المتحدة التجاريين من فرض رسوم على بعض الواردات، وأكد استعداد بلاده لخوض حرب تجارية مع أي دولة والفوز فيها بكل سهولة.

ووفق ما نقله موقع روسيا اليوم، قال ترامب في تغريدة نشرها على موقع “توتير” للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة: “عندما تخسر الولايات المتحدة مليارات الدولارات في تجارتها الخارجية، فالحروب التجارية بهذه الحال جيدة، وسهلة الفوز”.

وسخر ترامب من تحذيرات شركاء الولايات المتحدة، وأعرب عن ثقته بسهولة فوز واشنطن في “الحروب التجارية” كون الميزان التجاري للولايات المتحدة خاسر، وقال: “فعلى سبيل المثال عندما نخسر 100 مليار دولار (في تجارتنا) مع بلد معين، يصبحون وقحين، لا داعي للتجارة معهم بعد الآن والمكسب لنا”.

وجاء رد ترامب بعد أن حذر الاتحاد الأوروبي وكندا والصين الولايات المتحدة من فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم، وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن الاتحاد الأوروبي “سيرد بقوة دفاعا عن مصالحه”.

واعتبر يونكر أن الخطوة الأمريكية هذه، “ستعد إجراء صارخا لحماية الصناعة” الوطنية في الولايات المتحدة، لكنها “لا تستند إلى تبرير مرتبط بالأمن القومي”.

وأضاف: “عوضا عن تقديم الحل المنشود، فإن هذا القرار سيفاقم الوضع لن نبقى مكتوفي الأيدي في وقت تتعرض فيه صناعتنا لإجراءات ظالمة”.

بدوره، نبّه وزير التجارة الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامبان، إلى أن أي رسم جمركي محتمل قد تفرضه الولايات المتحدة على الصادرات الكندية من الفولاذ والألومينيوم سيكون “مرفوضا”