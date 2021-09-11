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ترامب متحديا بايدن على حلبة الملاكمة : إذا ما واجهته فسأطرحه أرضا في ثوان

قال ترامب: : "سيقع (بايدن) في ورطة كبيرة إذا فعل ذلك، أعتقد أن بايدن سيسقط في غضون الثواني الأولى من النزال"
محمد عبد السند 1:35 م, السبت, 11 سبتمبر 21 1:35 م, السبت, 11 سبتمبر 21

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زعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترامب، أنه إذا ما سنحت له الفرصة لخوض نزال على حلبة الملاكمة فستكون أمام الرئيس الحالي جو بايدن، مؤكدا أنه يستطيع أن يطرحه أرضا في ثوان معدودة.

جاءت تصريحات ترامب الذي خسر الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في نوفمبر الماضي أمام بايدن، قبل مباراة ملاكمة بين بطلي الوزن الثقيل السابقين الأمريكي إيفاندرهوليفيلد والبرازيلي فيتور بلفور.

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كان عليه أن يلاعب شخصا ما ليلة السبت، فمن هو وكيف سيكون النزال؟، أجاب ترامب: “إذا ما كان ينعين على اختيار شخص ما في العالم، بعيدا عن الملاكمين المحترفين لأن اللعب معهم سيكون خطرا للغاية، أعتقد أن النزال الأسهل على الإطلاق سيكون مع جو بايدن لأنه سيسقط بسرعة كبيرة جدا”.

وأوضح ترامب: “قال بايدن ذات مرة إنه يود أن يأخذني خلف الصالة الرياضية”، في إشارة من الرئيس الأمريكي الديمقراطي إلى تعبير أمريكي شائع يستخدم عند الرغبة في ضرب الآخرين.

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وواصل ترامب حديثه بقوله: “سيقع في ورطة كبيرة إذا فعل ذلك، أعتقد أن بايدن سيسقط في غضون الثواني الأولى من النزال”.

وقوبلت سخرية ترامب من خليفته بضحك وتصفيق من قبل الحاضرين في المؤتمر الصحفي.

كان رئيس أمريكا السابق قد وقع مؤخرا عقدا للتعليق على مباراة ملاكمة خاصة، والتي من المقرر أن تقام اليوم السبت في هوليوود بولاية فلوريدا.

وتتزامن المباراة المرتقبة بين الملاكم الأمريكي إيفاندر هوليفيلد، والبرازيلي فيتور بلفور، مع إحياء ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها شبكة “إي إس بي إن” الإخبارية الأمريكية: “أنا أحب الملاكمين العظماء والمباريات الكبيرة”.

وسيكون هوليفيلد، بطل الوزن الثقيل السابق البالغ من العمر 58 عاما، طرفا في النزال الشهير، بعد أن حل بديلا عن الملاكم أوسكار دي لا هويا، الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

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وعلى الطرف الآخر سيكون الملاكم بلفور البالغ من العمر 44 عاما، وهو بطل سابق في فئة الوزن الثقيل الخفيف.

وسيكون هوليفيلد، بطل الوزن الثقيل السابق البالغ من العمر 58 عاما، طرفا في النزال الشهير، بعد أن حل بديلا عن الملاكم أوسكار دي لا هويا، الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وعلى الطرف الآخر سيكون الملاكم بلفور البالغ من العمر 44 عاما، وهو بطل سابق في فئة الوزن الثقيل الخفيف.

تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق لـ دونالد ترامب، 75 عاما، استضافة العديد من مباريات الملاكمة الشهيرة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي في كازينوهاته الشهيرة التي يملكها في مدينة أتلانتيك سيتي بولاية نيو جيرسي الأمريكية.

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وسيأتي هذا الحدث بعد عام من إحياء ترامب الذكرى السنوية لهجمات الحادي عشر من سبتمبر بلحظة صمت على متن طائرة الرئاسة وإلقاء ملاحظات في شانكسفيل، بنسلفانيا ، تكريما لأولئك الذين لقوا حتفهم في الرحلة 93 ، التي تحطمت في ولاية بنسلفانيا منذ 19 عاما.

ومن المقرر أن يحيي الرئيس جو بايدن الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية هذا العام بزيارته الخاصة إلى شانكسفيل لتذكر 40 راكبا وطاقما لقوا حتفهم بعد تحويل مسار رحلة شركة يونايتد إيرلاينز التي كان المهاجمون يعتزمون تحطمها في مبنى الكابيتول الأمريكي.

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بقلم محمد عبد السند

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