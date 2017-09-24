ترامب: ليس هناك اتفاق نووي بعد التجربة الصاروخية الإيرانية

وكالات:أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، أن التجربة الصاروخية الجديدة التي أجرتها إيران تزيد من الشكوك في جدوى الاتفاق النووي، الذي أبرمته الدول العظمى معها في 2015، متهما طهران كذلك بالتعاون مع بيونج يانج.وقال ترامب في تغريدة على تويتر ايران اختبرت لتوها صاروخا بالستيا قادرا على بلوغ

وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، أن التجربة الصاروخية الجديدة التي أجرتها إيران تزيد من الشكوك في جدوى الاتفاق النووي، الذي أبرمته الدول العظمى معها في 2015، متهما طهران كذلك بالتعاون مع بيونج يانج.





وقال ترامب في تغريدة على تويتر ايران اختبرت لتوها صاروخا بالستيا قادرا على بلوغ اسرائيل. انهم يعملون ايضا مع كوريا الشمالية. فعليا ليس هناك اتفاق.

وأتت تغريدة الرئيس الاميركي بعيد ساعات على اعلان طهران انها اختبرت بنجاح صاروخ خرمشهر الجديد الذي يبلغ مداه الفي كلم ويمكن تزويده برؤوس متعددة، في تحد لتحذيرات الولايات المتحدة من أن تطوير الأسلحة البالستية قد يدفعها للانسحاب من الاتفاق النووي.

وأظهرت صور عرضها التلفزيون الإيراني اطلاق الصاروخ وتسجيلا مصورا التقط من الصاروخ نفسه، ولا يحظر الاتفاق النووي نشاطات إيران البالستية إلا ان القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي والذي صادق على الاتفاق يطلب من إيران عدم القيام بنشاطات من أجل تطوير صواريخ يمكن تزويدها برؤوس نووية.

ويؤكد المسؤولون الإيرانيون ان صواريخ بلادهم غير مصممة لحمل رؤوس نووية وان طهران ليس لديها برنامج لتطوير أسلحة نووية.

من المفترض ان يضمن اتفاق العام 2015 الطابع المدني والسلمي للبرنامج النووي الإيراني لقاء رفع تدريجي للعقوبات عن هذا البلد.

لكن ومنذ وصول ترامب إلى السلطة، تندد واشنطن باستمرار بالاتفاق الذي تعهد ترامب العام الماضي بتمزيقه.

ومن المقرر أن يبلغ ترامب الكونجرس في 15 أكتوبر المقبل إذا كان يعتبر أن طهران تفي بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي. وفي حال اعتبر أنها لا تلتزم، فسيفتح ذلك المجال أمام عقوبات أميركية جديدة بحق الجمهورية الإسلامية وقد ينتهي الأمر إلى انهيار الاتفاق. وقال ترامب الأربعاء إنه اتخذ قراره ولكنه ليس جاهزا بعد للكشف عنه.