سيـــاســة

ترامب : لن أسمح لمنصات التواصل الاجتماعي بإسكات صوت المحافظين

وفي وقت سابق، اعتبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التغريدة التي تحدث فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يوم أمس الثلاثاء، عن بطاقات الاقتراع بالبريد "مضللة"، لتكون بذلك سابقة من نوعها.
المال - خاص 4:06 م, الأربعاء, 27 مايو 20 4:06 م, الأربعاء, 27 مايو 20

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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الجمهوريين يشعرون أن منصات التواصل الاجتماعي “تسكت أصوات المحافظين”، مضيفا “سنقوم بتنظيمها أو إغلاقها بالكامل قبل السماح بحدوث ذلك”.

وأضاف ترامب، في تغريدتين، اليوم الأربعاء: “يشعر الجمهوريون أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تسكت أصوات المحافظين تمامًا. سنقوم بتنظيمها أو إغلاقها بقوة، قبل أن نسمح بحدوث ذلك. لقد رأينا ما حاولوا فعله، وفشلوا في عام 2016. لا يمكننا ترك نسخة أكثر تعقيدًا من ذلك يحدث مرة أخرى”.

وأضاف: “كما لا يمكننا السماح لبطاقات الاقتراع بالبريد واسعة النطاق بأن تمد جذورها في بلدنا. ستكون مجانية للجميع في الغش والتزوير وسرقة بطاقات الاقتراع. من يخدع أكثر سيفوز. وبالمثل، وسائل التواصل الاجتماعي. سنطهر كل هذا الآن”.

وفي وقت سابق، اعتبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” التغريدة التي تحدث فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يوم أمس الثلاثاء، عن بطاقات الاقتراع بالبريد “مضللة”، لتكون بذلك سابقة من نوعها.

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بقلم المال - خاص

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