ترامب: لم أقل أبدا إن روسيا لم تتدخل في انتخابات الرئاسة

وكالات أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يصرح أبدا بأن روسيا لم تتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016 , مشيرا إلى أن عبارته الشهيرة “الخدعة الروسية” كان يشير بها إلى الاتهامات بتواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا وأشار ترامب ,في تغريدة له على حسابه الرسمي على “تويتر” اليو

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يصرح أبدا بأن روسيا لم تتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016 , مشيرا إلى أن عبارته الشهيرة “الخدعة الروسية” كان يشير بها إلى الاتهامات بتواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا

وأشار ترامب ,في تغريدة له على حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم الأحد أوردتها صحيفة “ذا هيل” الأمريكية, “لم أقل قط إن روسيا لم تتدخل في الانتخابات, بل قلت إن الفاعل قد يكون روسيا أوالصين أو أي بلد أو جماعة أخرى, أو قد يكون عبقريا يجلس في منزله ويلهو بحاسبه الشخصي”.

وأضاف “ترامب” أن ما يقصده بعبارة “الخدعة الروسية” هو الإشارة إلى مسألة تواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا, مؤكدا أن حملته لم تقم بذلك إطلاقا.

وجاء تعليق “ترامب” بعد أن وجه المحقق ديفيد مولر الذي يقود التحقيقات في قضية التدخل الروسي اتهامات رسمية ل` 13 مواطنا روسيا و3 مجموعات روسية بمحاولة التدخل في انتخابات 2016.

وأشارت مذكرة الاتهام إلى أن هدف العناصر الروسية المتهمة كان دعم دونالد ترامب الذي كان مرشحا في الانتخابات آنذاك والإضرار بمنافسته هيلاري كلينتون.

وكان ترامب قد صرح في نوفمبر الماضي بأنه يصدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يخبره بأن بلاده لم تتدخل في انتخابات عام 2016.