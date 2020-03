ترامب : لم أستطع لمس وجهي منذ أسابيع بسبب «كورونا»

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إنه بسبب فيروس «كورونا» لم يتمكن منذ أسابيع من لمس وجهه.

وجاءت تصريحات ترامب في اجتماع بالبيت الأبيض مع مديري شركات الطيران ومسؤولي الإدارة الأمريكية حول التدابير الصحية المتخذة لمحاولة وقف انتشار فيروس “كورونا” الجديد، وفقا لما نقلته مجلة “بوليتيكو” الأمريكية.

وكان مسؤولون تنفيذيون يشرحون عمليات التنظيف المعززة على طائرات الركاب، وقالت حينها ديبورا بيركس، منسقة الاستجابة لفيروس “كورونا” في البيت الأبيض: “ينبغي تعزيز الحس السليم بضرورة غسل اليدين، وعدم ملامسة الوجه”. "The threat of contracting the Coronavirus remains low according to all of our experts." — Vice President @Mike_Pence pic.twitter.com/uxvitMnc8l— The White House (@WhiteHouse) March 4, 2020

وهنا التقط ترامب أطراف الحديث ممازحا الحاضرين: “علي أن اعترف أنني أطبق جملة من الإجراءات القاسية حول هذا الأمر”.

وأوضح الرئيس الأمريكي، قائلا: “لم أستطع أن ألمس وجهي منذ أسابيع، لك أن تتخيل لأسابيع لم ألمس وجهي، أنا أفتقده”.

وكشفت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، عن تسجيل الولايات المتحدة 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وفيات أخرى.