ترامب لليابانيين: اصنعوا سياراتكم في أمريكا بدلا من شحنها

إعداد- عبدالغفور أحمد محسنطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصنعي السيارات اليابانيين، بإنشاء خطوط إنتاج لسياراتهم التي يرغبون في بيعها للولايات المتحدة داخل الأراضي الأمريكية، بدلا من صناعتها محليا وشحنها لواشنطن، وفقا لرويترز.وأعرب الرئيس الأمريكي خلال اجتماع مع رجال أعمال يابانيين في ثاني أي

إعداد- عبدالغفور أحمد محسن

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصنعي السيارات اليابانيين، بإنشاء خطوط إنتاج لسياراتهم التي يرغبون في بيعها للولايات المتحدة داخل الأراضي الأمريكية، بدلا من صناعتها محليا وشحنها لواشنطن، وفقا لرويترز.

وأعرب الرئيس الأمريكي خلال اجتماع مع رجال أعمال يابانيين في ثاني أيام زيارته إلى طوكيو، الاثنين، عن أسفه لأن هناك “ملايين السيارات التي تبيعها اليابان لأمريكا بينما لا يحدث العكس”، وقال إن هذا ينم عن “ميزة تجارية غير عادلة لصالح اليابان”.

وتابع: “الولايات المتحدة عانت من عجز تجاري ضخم لصالح اليابان للكثير والكثير من السنين”، لكنه أيضا أشاد بطوكيو التي تنفق الكثير على شراء المعدات العسكرية الأمريكية.