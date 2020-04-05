ترامب لـ«الأمريكيين»: استعدوا لزيادة كبيرة في وفيات «كورونا»

يوجد في الولايات المتحدة أعلى عدد في العالم من حالات الإصابة المعروفة بوباء كورونا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، مواطنيه إلى الاستعداد لزيادة كبيرة في عدد حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن البلاد ستواجه “أصعب أسبوعين” في تلك الجائحة.

وقال ترامب خلال لقاء مع الصحفيين: “سيكون هناك عدد كبير من الوفيات”.

ورفض الرئيس الأمريكي انتقادات بأن الحكومة الاتحادية لم تفعل ما يكفي لتوفير أجهزة تنفس صناعي يحتاجها بشدة كثيرين من مرضى كورونا الذين باتوا في حالة خطيرة من أجل البقاء على قيد الحياة، قائلا إن بعض الحكام يطلبون عددا من الأجهزة أكبر مما سيحتاجونه.

وقال ترامب عن الطلبات التي تلقتها إدارته لتوزيع معدات من المخزون الوطني الاستراتيجي إن “المخاوف من حدوث نقص أدت إلى زيادة الطلبات”.

ويوجد في الولايات المتحدة أعلى عدد في العالم من حالات الإصابة المعروفة بوباء كوفيد-19 وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا.

وطبقا لحصيلة لـ”رويترز” فقد أظهرت الاختبارات إصابة أكثر من 306 آلاف شخص بكورونا في الولايات المتحدة، وأكثر من 8300 حالة وفاة.

وتوقع خبراء في “البيت الأبيض” وفاة ما بين 100 ألف و240 ألف أميركي في تلك الجائحة، حتى إذا تم الالتزام بالأوامر الشاملة بالبقاء في المنازل، وفق ما نقلت “رويترز”.

وقال ترامب: “إننا مقبلون على وقت سيكون مروعا جدا”، ربما لم نر قط شيئا مثل هذا النوع من الأعداد. ربما خلال الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية أو ما شابه ذلك”.

وقال حاكم ولاية نيويورك، آندرو كومو، السبت، إن الأمراض ذات الصلة بفيروس كورونا قتلت 630 شخصا في أسوأ 24 ساعة تمر إلى الآن بالولاية التي تضررت من الجائحة أكثر من أي ولاية أميركية أخرى.