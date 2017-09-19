ترامب لزعيم كوريا الشمالية: رجل صواريخ في مهمة انتحارية

خالد بدر الدينسخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، فى أول خطاب له بالجمعية العامة للأمم المتحدة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ووصفه بأنه "رجل صواريخ في مهمة انتحارية لنفسه ولنظامه".وغطى أحد الحضور وجهه بيديه وهمهم الحضور معبرين عن دهشتهم بعد أن تحدث ترامب عن تدمير كوريا

خالد بدر الدين

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، فى أول خطاب له بالجمعية العامة للأمم المتحدة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ووصفه بأنه “رجل صواريخ في مهمة انتحارية لنفسه ولنظامه”.

وغطى أحد الحضور وجهه بيديه وهمهم الحضور معبرين عن دهشتهم بعد أن تحدث ترامب عن تدمير كوريا الشمالية بالكامل مباشرة وعندما قال ترامب إن الولايات المتحدة لديها الكثير من القوة والصبر لكن إذا اضطرت للدفاع عن نفسها أو حلفائها فلن يكون أمامها خيار سوى تدمير كوريا الشمالية بالكامل.

وهزت تصريحات ترمب قلوب زعماء العالم الذين تجمعوا في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تحدث الأمين العام للمنظمة الدولية قبله بدقائق عن الحاجة للحنكة السياسية في التعامل مع بيونجيانج.

ويمثل الخطاب أحدث محاولة من الرئيس الأمريكي لطرح تصوره للسياسة الخارجية القائم على مبدأ “أمريكا أولا” والتي تهدف إلى الحد من البيروقراطية في العالم وإقامة التحالفات على أساس المصلحة المشتركة.

وقال ترامب، الذي دخل البيت الأبيض قبل ثمانية أشهر، لزعماء العالم في الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة إن بلاده لا تسعى لفرض إرادتها على دول أخرى وستحترم سيادة الدول.

ولم ترد بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة على طلب للتعقيب على تصريحات ترامب. وقالت البعثة إن دبلوماسيا صغيرا جلس في المقعد الأمامي بالمكان المخصص للبعثة خلال كلمة ترامب.

وذكرت وكالة رويترز إن ترامب هاجم في كلمته التى استمرت 41 دقيقة طموحات إيران النووية ونفوذها الإقليمي وتحدث عن الديمقراطية المتداعية في فنزويلا وتهديد المتشددين الإسلاميين كما انتقد أيضا حكومة كوبا وقال أيضا ترامب إن أجزاء كبيرة من العالم تخوض صراعات وإن بعضها سيذهب إلى الجحيم.

لكن أشد تصريحاته كانت موجهة لكوريا الشمالية حيث دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للعمل معا على عزل حكومة كيم حتى تتخلى عن سلوكها العدواني وأن سعي كوريا الشمالية لامتلاك أسلحة نووية وصواريخ باليستية يهدد العالم بأسره بخسائر لا تخطر على بال في أرواح البشر.

وفي حديثه عن إيران وصف ترامب الاتفاق النووي الذي تفاوض عليه سلفه باراك أوباما بأنه مصدر إحراج ولمح إلى أنه ربما لن يصدق على الاتفاق عندما تنقضي مهلة مراجعته في منتصف أكتوبر ووصف إيران بأنها دولة مارقة مستنزفة اقتصاديا تصدر العنف.