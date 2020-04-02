ترامب : لا أعرف مدى دقة إصابات “كورونا” في الصين .. لست محاسبا لهم

وجه نصائح للشعب الأمريكي، قائلا: "حافظوا على المسافات بينكم والإرادة الأمريكية لا تقهر، وبقدر ما نتماسك في مواجهة هذا العدو بقدر ما نعود لقوة إقتصادنا".

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، في ظل جدل متصاعد بين واشنطن وبكين، إنه لا يعرف مدى دقة الأرقام الخاصة بالإصابات بفيروس كورونا ، مؤكدا أنه ليس محاسبا لهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، منذ قليل، ردا على حصول واشنطن على تقارير استخبارتية بخصوص الأرقام المعلنة عن الإصابات في الصين.

وقال: “نحن نقاشنا هذا الأمر مع الرئيس شي، وليس ما يتعلق بالأرقام ولكن كيف تعاملوا مع الأمر، وهم سوف ينفقون 250 مليار دولار لشراء منتجات أمريكية، وأعتقد أن لدينا صفقة تجارية جيدة”

وأضاف: “هل أرقامهم دقيقة ؟ لا أدري إن كانت دقيقة، أنا لست محاسبا للصين، ليس علينا أن نجعل من هذا الأمر جلبا، والعلاقة مع الصين علاقة طيبة وعلاقتي مع الرئيس شي علاقة طيبة جدا”.

وعن مساعدة بلاده في مواجهة الفيروس، قال : “نحن لدينا تواصل جيد مع العالم واذا قدمت الصين المساعدة فلا بأس في ذلك نحن نقوم بصناعة الآلاف من أجهزة التنفس الصناعي سنحصل عليها في القريب العاجل وربما أكثر مما نحتاجه وربما نستطيع بيع الذي يفيض لبريطانيا مثلا التي تعاني الأمرين”.

وأضاف: “سنركز على حالنا، ونحن طلبنا من وول مارت (عملاق البيع بالتجزئة) وهو مهتم بالمسألة شخصيا، وبالتالي وول مارت بالإضافة للعديد من الشركات الآخرى مشتركين على أعلى المستويات”.

ترامب: الإدارة الأمريكية لا تقهر

ووجه نصائح للشعب الأمريكي، قائلا: “حافظوا على المسافات بينكم والإرادة الأمريكية لا تقهر، وبقدر ما نتماسك في مواجهة هذا العدو بقدر ما نعود لقوة إقتصادنا”.

وأضاف: “أذكر أن متخصصين جاءوا وقالوا ينبغي أن نغلق البلد وسنبني هذا البلد من جديد كما بنيناه من قبل، وكما تعرفون المرحلة الثالثة كانت جيدة والمرحلة الرابعة أيضا والمرحلة الخاصمة اقترحت تقديم قروض، أي قروض بفائدة تقارب الصفر، وسنقوم أيضا بشيء جيد اسمه الوظائف”.

وشدد على إمكانية عودة الحياة لجزء من طبيعتها قريبا قائلا: “المطاعم وأماكن الترفيه ستعود لنشاطها ولكن تحتاج بعض الوقت، ولذلك نطلب العودة لأنشطتنا الاقتصادية لتزدهر شركاتنا مجددا، وسيتم فتح المطاعم حينما نتخلص من هذا الوباء، وكثير منهم خسر الكثير ونأمل أن الوقت لعودتها يكون قريبا، وأعتقد أن المطاعم ستزدهر بشكل أكبر”.

وعن صديقه الذي دخل في غيبوبة بسبب الأنفلونزا، قال ترامب : “أعتقد أن حدة الإصابة وكيف تنتقل العدوى لم نرى فيروسا بهذه السرعة في الانتقال والتفشي بين الناس، والانفلونزا معدية أيضا ولكنها ليست بهذا الشكل، هناك إحصائيات وإذا أصيب بها أحدها فسيكون في مشكلة عويصة وصديقي كان من هؤلاء، أنا مضطلع على الإحصائيات وعلى الأرقام وهي ليست جيدة لكنه رجل قوي وهو متقدم في السن”.

