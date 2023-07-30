ترامب لأعضاء الحزب الجمهوري: أنا الوحيد الذي يستطيع الفوز بانتخابات 2024

أطلق الحزب الجمهوري حملة اختيار مرشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، في حدث لتقديم المرشحين المحتملين وجمع التبرعات في ولاية آيوا الأمريكية، يوم الجمعة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.

جاء الحدث خلال حفل عشاء لينكولن السنوي للحزب الجمهوري، وشهد حضور 13 عضوا بالحزب أعلنوا عزمهم الفوز بترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، كان أبرزهم الرئيس السابق دونالد ترامب، والعضو البارز في الحزب ورون ديسانتس.

وحصل كل مرشح محتمل على 10 دقائق للتحدث خلال الحدث لإقناع أعضاء الحزب باختياره لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

تظهر استطلاعات الرأي أن ترامب يتقدم على منافسيه، حتى على الرغم من تفاقم مشاكله القانونية.

وتحدث ترامب للحاضرين وأخبرهم أنه “المرشح الوحيد الذي يمكنه الفوز في انتخابات العام المقبل”.

وأكد الرئيس السابق على أن (احتمالات فوزه الكبيرة بالانتخابات المقبلة) السبب الرئيسي وراء الاتهامات الجنائية والمدنية التي تم توجيهها له.

وأعلن إصراره الاستمرار في خوض سباق الانتخابات والفوز بترشح الحزب الجمهوري وكذلك الانتخابات المقبلة، حتى لو تمت إدانته.