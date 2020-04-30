ترامب: كورونا خرج من مختبر صيني.. سننتقم من بكين

يفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتقام من الصين اقتصاديا عبر فرض رسوم جمركية عليها، حيث يؤمن الرئيس بأن بكين صنعت فيروس كورونا في معاملها.

وقال ترامب إنه اطلع على أدلة تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد مصدره مختبر صيني في ووهان، مؤكدا خلال مؤتمره الصحفي اليوم أنه قد يفرض على الصين “رسوما جمركية” عقابية.

ولم يحدد الرئيس الأمريكي ماهية تلك الأدلّة، لكنه أشار إلى كورونا “شيء كان يمكن احتواؤه في مكان المنشأ بسهولة”.

ويلمح ترامب إلى أن الصين تعمدت نشر الفيروس حول العالم وبالأخص في أمريكا لضرب اقتصادها.

وتتعارض تصريحات ترامب مع تقارير المخابرات الأمريكية التي تشير إلى أن فيروس كورونا لم يكن نتاج عمل بشري أو تعديل جيني.

وقالت المخابرات الأمريكية اليوم الخميس في بيان نقلته رويترز أن “أجهزة المخابرات تتفق مع الإجماع العلمي الواسع النطاق بأن فيروس كوفيد-19 لم يصنعه إنسان ولم يتم تطويره جينيا”.

وأضاف البيان أن وكالات المخابرات الأمريكية “ستواصل بدأب فحص ما يظهر من معلومات وما تقدمه المخابرات لتحديد ما إذا كان التفشي بدأ من خلال مخالطة حيوانات مصابة أو ما إذا كان نتيجة حادث بمختبر في (مدينة) ووهان” الصينية.