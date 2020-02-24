سيـــاســة

ترامب : كورونا تحت السيطرة في أمريكا

كتب ترامب على تويتر أثناء زيارته الهند ”فيروس كورونا تحت السيطرة القوية في الولايات المتحدة الأمريكية“.
المال - خاص 1:54 ص, الثلاثاء, 25 فبراير 20 1:54 ص, الثلاثاء, 25 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن فيروس كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وأضاف أن سوق الأوراق المالية، التي شهدت تراجعا يوم الاثنين بسبب المخاوف من الانتشار السريع للمرض، ”بدأت تبدو لي في وضع طيب جدا“.

وكتب ترامب على تويتر أثناء زيارته الهند ”فيروس كورونا تحت السيطرة القوية في الولايات المتحدة الأمريكية“.

ومضى قائلا ”نحن على تواصل مع الجميع ومع كل الدول المعنية. مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية تعمل بجدية وفطنة شديدة، وسوق الأوراق المالية بدأت تبدو لي في وضع طيب جدا“.

وفي وقت سابق أكدت المتحدثة باسم الصحة العالمية مارجريت هاريس أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 78 ألف حالة حول العالم، معظمهم من الصين على الرغم من تسجيل انخفاضا بعدد الإصابات في هذا البلد.

وقال خبراء ومستثمرون إن الأسواق لا تزال تقدر أضرار فيروس كورونا بأقل من قيمتها، وإذا كانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات قد هبطت إلى قاع بلغته عام 2016 لكنها تبدو مرشحة  لتسجيل هبوط آخر، في ظل تراجع العملة اليابانية لتصل إلى قاع بلغته منذ أربع سنوات.

وحسب بلومبرج، يحاول المستثمرون والخبراء تقدير حجم الأضرار التي ستقع على سلاسل الأمداد والنمو الاقتصادي جراء تحول فيروس كورونا لوباء عالمي.

بلومبرج: أضرار فيروس كورونا على الأسواق مقدرة بأقل من قيمتها (جراف)
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

تل أبيب تخشى أزمة دبلوماسية مع دول شرق آسيا بعد كورونا

عادل عبدالجواد 1:41 ص, الثلاثاء, 25 فبراير 20

بسبب “كورونا”.. 15 دولة تشدد إجراءات دخول الوافدين من كوريا الجنوبية

المال - خاص 11:16 ص, الأثنين, 24 فبراير 20

البحرين وأفغانستان تعلنان تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا

أحمد صبري 10:21 ص, الأثنين, 24 فبراير 20

موسكو: لم نروج أن أمريكا وراء تفشي «كورونا» وهذا تضليل متعمد

المال - خاص 1:33 ص, الأحد, 23 فبراير 20

«كورونا» في البرلمان من جديد بسبب نقص الكمامات الطبية وارتفاع أسعارها

ياسمين فواز 10:03 ص, الثلاثاء, 18 فبراير 20

متحدث البرلمان: انتشار أغاني المهرجانات أخطر على مصر من فيروس كورونا (فيديو)

أحمد صبري 10:14 م, الأحد, 16 فبراير 20