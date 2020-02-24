ترامب : كورونا تحت السيطرة في أمريكا

كتب ترامب على تويتر أثناء زيارته الهند ”فيروس كورونا تحت السيطرة القوية في الولايات المتحدة الأمريكية“.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن فيروس كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وأضاف أن سوق الأوراق المالية، التي شهدت تراجعا يوم الاثنين بسبب المخاوف من الانتشار السريع للمرض، ”بدأت تبدو لي في وضع طيب جدا“.

وكتب ترامب على تويتر أثناء زيارته الهند ”فيروس كورونا تحت السيطرة القوية في الولايات المتحدة الأمريكية“.

ومضى قائلا ”نحن على تواصل مع الجميع ومع كل الدول المعنية. مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية تعمل بجدية وفطنة شديدة، وسوق الأوراق المالية بدأت تبدو لي في وضع طيب جدا“.

وفي وقت سابق أكدت المتحدثة باسم الصحة العالمية مارجريت هاريس أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 78 ألف حالة حول العالم، معظمهم من الصين على الرغم من تسجيل انخفاضا بعدد الإصابات في هذا البلد.

وقال خبراء ومستثمرون إن الأسواق لا تزال تقدر أضرار فيروس كورونا بأقل من قيمتها، وإذا كانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات قد هبطت إلى قاع بلغته عام 2016 لكنها تبدو مرشحة لتسجيل هبوط آخر، في ظل تراجع العملة اليابانية لتصل إلى قاع بلغته منذ أربع سنوات.