ترامب: قطر لها تاريخ في تمويل الإرهاب

سكاي نيوز عربيةاتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قطر بتمويل الإرهاب على أعلى مستوى، معربًا عن أمله في أن تكون القمم التي عقدها بالعاصمة السعودية الرياض، بداية لنهاية الإرهاب.وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني بالبيت بالأبيض، أن قطر كانت تاريخيًّا دولة مموِّلة للإرهاب

سكاي نيوز عربية

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قطر بتمويل الإرهاب على أعلى مستوى، معربًا عن أمله في أن تكون القمم التي عقدها بالعاصمة السعودية الرياض، بداية لنهاية الإرهاب.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني بالبيت بالأبيض، أن قطر كانت تاريخيًّا دولة مموِّلة للإرهاب على أعلى مستوى، وعليها أن تتراجع فورًا عن سلوكها.

وذكر ترامب أن قطر اتخذت بعض الخطوات لأجل تقليص دعمها للإرهاب، لكن ما قامت به لا يزال غير كاف.

وأكد الرئيس الأميركي أنه ما من دولة في العالم يمكن أن تقبل بعنف الإرهاب، موضحًا أن الجميع اتفق في الرياض على مواجهة الظاهرة.

وقطعت دول عدة على رأسها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع الدوحة، بسبب الدور القطري في دعم تنظيمات متشددة وإلحاق الأذى بالأمن القومي العربي.