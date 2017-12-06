ترامب: قراري بنقل السفارة الأمريكية للقدس وعد انتخابي

متابعات:قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب تلفزيوني من البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إنه قرر أن الوقت قد حان لإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، مضيفا أن القرار وعد انتخابي ينفذه، وأن الكثير من الرؤساء الذين سبقوه كانوا يخشون تنفيذ القرار رغم موافقة الكونجرس عليه.وأضاف أنه يعلم أن القرار سيعقبه

متابعات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب تلفزيوني من البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إنه قرر أن الوقت قد حان لإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، مضيفا أن القرار وعد انتخابي ينفذه، وأن الكثير من الرؤساء الذين سبقوه كانوا يخشون تنفيذ القرار رغم موافقة الكونجرس عليه.

وأضاف أنه يعلم أن القرار سيعقبه “بعض الاحتجاجات”، داعيا الجميع للهدوء.

وتابع ترامب أنه أعطى أوامره لبناء السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، وأن القدس ستكون عاصمة أعظم ديمقراطية في المنطقة.

وأكد أن القرار يصب في مصلحة عملية السلام، ولا يعكس أي تخلٍ عن السلام في المنطقة، وتابع: “نريد صفقة عظيمة للإسرائيليين والفلسطينيين”.

وأشار إلى أنه سيدعم حل الدولتين إذا اتفق الطرفان على ذلك.