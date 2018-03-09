ترامب قد يعفي دولاً أخرى من جمارك الحديد والألومنيوم

رويترزقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم إن الرئيس دونالد ترامب قد يعفي المزيد من الدول من رسوم جمركية على التجارة.ووقع ترامب أمرا يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10 % على الألومنيوم مؤخرا، لكنه استثنى كندا والمكسيك.وقال منوتشين في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي التليفزيون

رويترز

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم إن الرئيس دونالد ترامب قد يعفي المزيد من الدول من رسوم جمركية على التجارة.

ووقع ترامب أمرا يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10 % على الألومنيوم مؤخرا، لكنه استثنى كندا والمكسيك.

وقال منوتشين في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي التليفزيونية ”الرئيس يمكنه إجراء استثناءات وتوقعاتي أنه ربما هناك بعض الدول الأخرى التي يدرس (إعفاءها) في الأسبوعين المقبلين“.

وأضاف أن الإعفاءات لمنتجات محددة سيقررها وزير التجارة ويلبور روس.

وقال منوتشين إن روس ”سينشر قواعد تنظيمية سريعا جدًا بشأن كيف يمكن إعفاء تلك المنتجات“.