ترامب في قمة G7: أمريكا مثل الحصالة التي يسرق منها الجميع

خالد بدر الدينطالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الزعماء في قمة مجموعة السبع G7 التي انعقدت في نهاية الأسبوع الماضى في لا مالبي بمقاطعة كيبيك الكندية بمحاربة النزعة الحمائية التجارية وإصلاح منظمة التجارة العالمية، ووصف الولايات المتحدة بأنها مثل الحصالة التي يسرق منها الجميع وأكد على أ

خالد بدر الدين

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الزعماء في قمة مجموعة السبع G7 التي انعقدت في نهاية الأسبوع الماضى في لا مالبي بمقاطعة كيبيك الكندية بمحاربة النزعة الحمائية التجارية وإصلاح منظمة التجارة العالمية، ووصف الولايات المتحدة بأنها مثل الحصالة التي يسرق منها الجميع وأكد على أن هذا سيتوقف الآن، وإلا فلن تكون هناك تجارة مع الدول التي تتعامل معه بطريقة غير عادلة.

وكتب ترامب على “تويتر” إن التعريفات التي أعلنها جاءت ردا على فرض حكومة كندا جمارك 270% على الألبان الأمريكية وإن جاستن ترودو رئيس وزراء كندا تصرف “بخنوع وليونة” خلال اجتماعات مجموعة السبع ليعقد مؤتمرا صحفيا فقط بعد مغادرتي قائلا “إن التعريفات الأمريكية نوع من الإهانة وإنه لن يتم تخويفه” ولكن هذه التصريحات غير صادقة تماما وضعيفة.

وذكرت وكالة رويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطاح بجهود مجموعة السبع لتبني موقف موحد بعد أن ثار غضبه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وقال إنه قد يزيد رسومًا على الواردات عبر فرضها على صناعة السيارات الحساسة لأن الرسوم الأمريكية المفروضة على السيارات وقطع غيارها ستلحق الضرر بقطاع السيارات الكندي الذي يتكامل بشكل كبير مع قطاع السيارات الأمريكي وأيضا على صناعة السيارات اليابانية والألمانية.

وجاء إعلان ترامب المدوي برفضه بيان القمة بعد أن غادرها مبكرا ليقوض ما ظهر أنه توافق هش بشان الخلاف التجاري بين واشنطن وكبار حلفائها لدرجة أن جاستن ترودو أكد فى مؤتمره الصحفي على إجراءات سوف تتخذها كندا الشهر القادم ردا على قرار ترامب فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

وأكد ترامب إن الرسوم الجمركية التي فرضها تهدف إلى حماية الصناعة والعمال الأمريكيين من المنافسة العالمية غير العادلة في إطار جدول أعماله تحت شعار “أمريكا أولا” غير أنه من المرجح أن يصيب احتمال أنه قد يمضي قدما صوب المزيد من سياسات الحماية التجارية الأسواق المالية بالتوترات والمخاوف من تصعيد مماثل قد يقود إلى حرب تجارية عالمية شاملة.

وأعلن ترامب رسوما على سلع صينية تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار بسبب شكاوى الولايات المتحدة من ممارسات بكين التجارية وسرقتها المزعومة للتكنولوجيا الأمريكية وأكد على الهدف الذي طالما تحدث عنه وهو تغيير الأمر الواقع، سواء بانسحابه من اتفاق عالمي للمناخ أو الاتفاق النووي مع إيران أو التهديد بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية مما جعل الصين تتعهد بالرد بإجراء مماثل، كما تمضي كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي أيضا في فرض رسومهم الخاصة على السلع الأمريكية.

وجاء فى البيان الختامى لقمة مجموعة السبع الكبار والذي بدا أنه يخفي الخلافات التي ظهرت على السطح أثناء القمة أن قادة الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان اتفقوا على الحاجة إلى “تجارة حرة وعادلة ومفيدة لطرفيها” وعلى أهمية محاربة الحماية التجارية وأنهم يسعيون جاهدين لتقليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية والدعم.

وأدى تراجع ترامب الذي أعلنه وهو في طريقه إلى سنغافورة للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى اضطراب بين شركائه في مجموعة السبع وحاول نظراء ترامب في المجموعة إيجاد قدر من التوافق مع واشنطن بشأن التجارة والقضايا الرئيسية الأخرى التي أرست أسس مجموعة الدول الصناعية السبع قبل 42 عاما.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن هناك اتفاقا واسعا بين زعماء مجموعة السبع على ضرورة خفض الرسوم الجمركية وتقليل المعوقات التجارية الأخرى وأن هناك مبادئ مشتركة لكن المشكلة تكمن في التفاصيل ولاسيما أن ألمانيا وأعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي إلى جانب كندا والمكسيك سيتعرضون لأضرار من إعلان ترامب فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الألومنيوم والصلب القادمة من تلك الدول.