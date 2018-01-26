ترامب في دافوس: أمريكا أولًا لمصلحة العالم

عبدالغفور أحمد محسن دافع الرئيس الامريكى دونالد ترامب، اليوم، عن شعار "أمريكا أولا" الذي تبناه منذ حكم الولايات المتحدة، لكنه أكد أن نمو اقتصاد أمريكا الذي يسعى له من خلال سياساته يساعد العالم أيضا. قال ترامب فى كلمة أمام المنتدى…

عبدالغفور أحمد محسن

دافع الرئيس الامريكى دونالد ترامب، اليوم، عن شعار “أمريكا أولا” الذي تبناه منذ حكم الولايات المتحدة، لكنه أكد أن نمو اقتصاد أمريكا الذي يسعى له من خلال سياساته يساعد العالم أيضا.

قال ترامب فى كلمة أمام المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس بسويسرا: “عندما تنمو الولايات المتحدة، فإن العالم ينمو أيضا، وأن الازدهار الأمريكي أدى إلى خلق عددًا لا يحصى من الوظائف في جميع أنحاء العالم، ودفع التفوق والإبداع والابتكار في الولايات المتحدة إلى اكتشافات مهمة تساعد الناس في كل مكان على العيش حياة أكثر رخاء وصحة”.

أضاف أن الولايات المتحدة ما زالت تدعم التجارة الحرة طالما أنها “عادلة ومتبادلة”.

يُشار إلى أن ترامب هو أول رئيس أمريكى يزور المؤتمر منذ 18 عاما، وحرص على حضور وفد كبير من حكومته وكبار مساعديه بالبيت الأبيض، ومع ذلك، جاء خطابه عاما وروتينا إلى حد كبير وتناول فيه بفخر الأداء الاقتصادى لأمريكا تحت قيادته، وحث على التعاون مع الجهود الامريكية لكبح برامج الأسلحة النووية والصاروخية فى كوريا الشمالية، ومحاربة الإرهاب، وهي المواضيع التي غالبا ما يتحدث فيها خلال خطاباته الدولية.

قال ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض على اتفاقيات تجارية ثنائية متبادلة المنفعة مع جميع الدول، وربما تعود إلى محادثات التجارة الحرة مع دول على جانبي المحيط الهادي.

كانت 11 دولة على جانبي المحيط الهادي اختتمت أوائل هذا الأسبوع محادثات بشأن اتفاق تجاري إقليمي دون الولايات المتحدة، بعد أن انسحبت إدارة ترامب من محادثات الشراكة عبر المحيط الهادي.