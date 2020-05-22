لايف

ترامب: فتح دور العبادة الأحد المقبل.. وسأتخطى قرارات حكام الولايات إن رفضوا ذلك

مهددًا بتخطي قرارات حكام الولايات إن رفضوا ذلك
المال - خاص 8:51 م, الجمعة, 22 مايو 20 8:51 م, الجمعة, 22 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إرشادات مركز السيطرة على الأمراض والأوبئة لفتح دور العبادة، مضيفًا أنها ستفتح بعطلة نهاية الأسبوع، مهددًا بتخطي قرارات حكام الولايات إن رفضوا ذلك.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لترامب لم يكن على جدول أعمال البيت الأبيض خلال مشاركته في حفل تكريم الأسرى والمفقودين من قدامى المحاربين، نقلا عن روسيا اليوم.

ويأتي قرار ترامب هذا بعد تأكيد دراسة طبية بريطانية أن دواء هيدروكسي كلوروكوين الذي يعتبره الرئيس الأمريكي مفتاحًا لدحر فيروس كورونا المستجد، يعرض المريض لخطر وفاة مرتفع.

واستدعت هذه الدراسة مزيدا من الانتقادات الحادة في وسائل الإعلام الأمريكية لكيفية تعامل البيت الأبيض مع جائحة كورونا، وخاصة أن الرئيس ترامب روج لاستخدام هيدروكسي كلوروكوين مع المضاد الحوي أزيثرومايسين كـ”أكبر مغير لقواعد اللعبة في تاريخ الطب”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

دراسة : جودة الهواء بالولايات المتحدة تحسنت بسبب إخلاء الطرق بعد كورونا

المال - خاص 7:46 م, الأربعاء, 13 مايو 20

أكثر من 3000 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال يوم

هيثم سمير 2:01 م, الجمعة, 24 أبريل 20

بـ2000 حالة.. أمريكا تسجل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس «كورونا»

المال - خاص 12:30 م, الأربعاء, 8 أبريل 20

«كورونا» يرغم مربي الأبقار الأمريكيين على التخلص من اللبن فى المصارف والبالوعات

خالد بدر الدين 5:32 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20

وزيرة الهجرة: مبادرة «خلينا سند لبعض» تجنى ثمارها وتضم 138 مشاركا فى 31 دولة

منتصر محمود 11:55 ص, الثلاثاء, 7 أبريل 20

تعرف على الدول الأعلى إصابة بفيروس كورونا نهاية مارس 2020 (فيديو)

شريف عيسى 3:12 م, الخميس, 2 أبريل 20