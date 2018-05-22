ترامب: غير راضٍ عن نتيجة محادثات التجارة مع الصين

رويترزقال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إنه غير راض عن محادثات التجارة التي عقدت مؤخرًا، بين الولايات المتحدة والصين، لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام المزيد من المفاوضات.وأضاف ترامب، في حديث للصحفيين قبيل اجتماع مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، في البيت الأبيض، إن المحادثات مع

رويترز

قال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إنه غير راض عن محادثات التجارة التي عقدت مؤخرًا، بين الولايات المتحدة والصين، لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام المزيد من المفاوضات.

وأضاف ترامب، في حديث للصحفيين قبيل اجتماع مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، في البيت الأبيض، إن المحادثات مع الصين ”كانت بداية“.

كانت الصين والولايات المتحدة قد أعلنتا أمس الأول، أن بكين وافقت على زيادة كبيرة لمشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية، لكن لم يرد فى الاتفاق ذكر الهدف البالغ 200 مليار دولار الذى تحدث عنه البيت الأبيض فى وقت سابق.

واتفقت بكين وواشنطن على مواصلة المفاوضات بشأن الإجراءات التى ترفع بموجبها الصين الواردات من منتجات الطاقة والسلع الزراعية من الولايات المتحدة لخفض العجز فى تجارة السلع والخدمات بين البلدين والبالغ 335 مليار دولار سنوياً.