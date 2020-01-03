ترامب عن مقتل «سليمانى» : قضينا على الإرهابى الأول فى العالم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، الجمعة إن الولايات المتحدة نجحت في القضاء على الإرهابي الأول بالعالم «قاسم سليمانى»، نقلا عن (الشرق الأوسط).

وأكد ترامب في أول كلمة له بعد مقتل سليماني بضربة أمريكية اليوم داخل مطار بغداد: «الجيش الأميركي قتل سليماني بأوامر مني، وسنلاحق أي شخص يعتدي على الولايات المتحدة أو حلفائها، وواجبي المقدس هو الدفاع عن البلاد».

وأضاف: «الهجمات الأخيرة على أهداف أمريكية بالعراق، والهجوم على سفارة واشنطن في بغداد كانت بتوجيهات من سليماني»، الذي قاد «فيلق القدس» في «قتل وإلحاق الأذى بعدد كبير من الأمريكيين».

وأشار ترامب إلى أن «سليماني زعزع الاستقرار في الشرق الأوسط خلال العشرين سنة الماضية، وشن اعتداءات إرهابية، وتسبب في قتل أناس أبرياء، وكان يحضّر لهجمات على دبلوماسيين أمريكيين».

وتابع: «الولايات المتحدة قامت بما يجب أن تقوم به منذ فترة طويلة، بالإجراء هذا لنتجنب اندلاع حرب، ولن نتحرك لإشعال الحرب».

وشدد ترامب على أنه يحترم الشعب الإيراني بشدة، ولا يبحث عن تغيير النظام في طهران.

مضيفاً: «يجب أن ينتهي سلوك النظام الإيراني، وأن يتوقف استخدامه لمقاتلين بالوكالة لزعزعة استقرار دول الجوار».