ترامب عن «كورونا» : علينا الاستعداد للأسوأ و نبني مستشفيات بنسق لم نشهده من قبل

قال ترامب في مؤتمر صحفي منذ قليل: "علينا أن أن نستعد للأسوأ، فأوقات صعبة ستواجهنا الأسبوعين المقبلين".

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لأهمية الاستعداد للأسوأ في مواجهة فيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه يبني في بلاده مستشفيات بنسق لم ير من قبل.

وفق تقارير، تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، (الأربعاء)، 200 ألف حالة، حيث تضاعف عدد الإصابات في أقل من أسبوع، وتجاوزت حصيلة الوفيات 4 آلاف.

ترامب : هناك أوقات صعبة ستواجهنا الأسبوعين المقبلين

وقال ترامب في مؤتمر صحفي منذ قليل: “علينا أن أن نستعد للأسوأ، فهناك أوقات صعبة ستواجهنا الأسبوعين المقبلين”.

وبشأن استمرار رحلات بين مدن كبيرة، في بلاده أضاف: “هذه حسابات سوف ننظر فيها، ولم يقرر جميع حكام الولايات أن الحجر الصحي وطلب البقاء في المنازل”.

وحول عدم تدخله بدلا من حكام الولايات في فرض ذلك الإجراء، أضاف: “هناك حكام أعلنوا الإغلاق وبقاء السكان في منازلهم لكن الحكام مختلفون، وبعضهم لا يجد مشكلة في عزل الناس أو طلب البقاء في المنزل، وينبغي أن يكون هناك نوعا من المرونة للولايات”.

وتابع: “مثلا ألاسكا ليس لديها مشكلة، ومن الصعب أن نقول أغلقها، فنحن نساعد الحكام، ولم يكن هناك أبدا مثل هذا الدعم بمليارات الدولارات، ونوفر لهم الكثير والكثير من أجهزة التنفس الصناعي ولدينا آلاف لكي نرسلها إلى من يحتاجها ونبني أيضا مستشفيات بطريقة لم يفكر فيها أحد من قبل”.

وكشف أن “لويزيانا ونيوجيرسي ونيويورك تم بناء مستشفى كبير فيها”، مضيفا: “نحن نبني مستشفيات بنسق لم يشهده هذه البلد من قبل”.

وحول أسعار النفط، أجاب ترامب : “لدينا صناعة نفط مزدهرة وتحدثت مع الرئيس (فلاديمير) بوتين ومع ولي العهد السعودي وأعتقد أنهما سيتوصلان إلى اتفاق كلاهما بعرف ما عليه أن يفعله انا واثق في قدرتهما مع على التوصل لاتفاق، وهذه الأسعار قضت على الكثير من مظاهر الصناعة النفطية في جميع أنحاء العالم”.

وأضافت: “الأعمال تراجعت بنسبة 30-40%، ولديهم ناقلات وسفن نفط مليئة بالبترول، والديزل أو البنزين سيكون سعره 99 سنتنا للجالون، إذا بالنسبة للطائرات بنزين الطائرات في الوقت الحالي بالنظر إلى أزمة كورونا، هم في أزمة أعتقد أن الروس والسعوديين سوف يتوصلون إلى اتفاق أنا سأتحدث إلى مسئولين في هذه الصناعة وأعتقد أنني اعرف متى سأتدخل إذا لم يتمكنا من التوافق”.

وتابع: “قبل شهر لدي طريقة كي أحل هذه المسألة لكنني أفضل أن لا أفعل ذلك .. الأمر سيئ بالنسبة إلى كل منهما ولذلك عليهم أن يتوصلا إلى اتفاق”.